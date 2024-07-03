أهم 13 ملف أمام علاء فاروق وزير الزراعة الجديد

قال الدكتور أحمد جلال الخبير الزراعي وعميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس السابق، إن أهم الملفات أمام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد تشمل: ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يزيد من انعدام الأمن الغذائي والفقر، لذا أصبحت الزراعة الآن في صدارة العناوين الرئيسية. في السنوات المقبلة، سيكون من الضروري زيادة إنتاجية الأغذية مع ضرورة الاهتمام بأصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب هذا إيجاد حلول قابلة للتطبيق لعدد من المسائل التقنية والمؤسسية والسياسية المعقدة.

- الوقوف على نتائج إعادة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن الوقوف على أنسب الإصلاحات الهيكلية لقطاعات الوزارة المختلفة.

- الأسلوب الأمثل للحد من حالات التعدي على الرقعة الزراعية.

- وضع الأسلوب الأمثل لتفعيل الزراعة التعاقدية والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2015، والوقوف على التوقيتات المناسبة للإعلان عن أسعار الضمان لبعض الزراعات تشجيعًا للمزارعين، مع وضع الآلية المثلى للتعامل بين جهات الدولة المعنية وزارة التموين، قطاع الأعمال العام.

- رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة ومعالجة مياه الصرف واستخدامها في الزراعات التي تتناسب مع نوعية المياه مع التوسع في استخدام نظم الري الحديث ري بالرش، الخراطيم الرشاحة

- الاستفادة من نتائج البحث العلمي الزراعي بالجامعات وربطه بما يتم من دراسات بمركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء.

- أسلوب زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية ومراجعة متطلبات التصدير للخارج ومدى تطبيقها بالمزارع وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الزراعي.

- تطوير مفهوم الإرشاد الزراعي بما يتفق مع التكنولوجيا الحديثة.

- تقليل الفاقد في الإنتاج الزراعي، وإعادة النظر في الدورة الزراعية في بعض المناطق بهدف الحفاظ على جودة التربة ومياه الري

- مدى توافر المستلزمات الزراعية وجودتها من التقاوي والأسمدة والمبيدات واستخدام النظم الحديثة في مكافحة الأفات.

- دراسة إمكانية تطبيق منظومة الزراعات التكاملية متعددة الأنشطة كمزارع نموذجية زراعي/سمكي/حيواني.

- إيجاد منظومة تسويقية للمنتجات الزراعية خاصة لدى صغار المزارعين، مع تنمية الصناعات التي تعتمد عليها (زيوت/السكر/الغزل).

- تحسين مناخ الاستثمار ومدى توافر التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية من خلال مصادر التمويل المختلفة ومنها البنك الزراعي المصري.