الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل طلب بيراميدز حكام أجانب لقمتي الأهلي بدوري نايل.. الدستور يجيب؟

بيراميدز
بيراميدز

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن موقف إدارة النادي، من خوض قمتي الأهلي المقبلتين بمسابقة دوري نايل، بطاقم تحكيم مصري من عدمه.

موعد قمة بيراميدز والأهلي المؤجلة من الدور الأول

يواجه بيراميدز نظيره الأهلي يوم 12 يوليو الجاري، على ستاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر والدور الأول بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 نقدر التحكيم المصري

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": نقدر جيدا التحكيم المصري، لكن مواجهة الأهلي لها حسابات خاصة، في ظل موقف الفريقين حاليا بجدول دوري نايل".

وأضاف:" مواجهتي الأهلي المقبلتين مختلفتين تماما عن مبارياتهما السابقة خلال المواسم الماضية، الفريقين الآن يتنافس بكل قوة على لقب دوري نايل".

وأكمل:" لذلك نريد رفع الحرج عن التحكيم المصري، في ظل الاخطاء الكثيرة التي حدثت على مدار المواجهات السابقة، وتقديم شكاوي جماعية من أغلب الفرق مؤخرا ضد التحكيم".

وأردف المصدر:" سيكون من غير المعقول قبول أي خطا بسيط حتى ولو كان غير متعمد، يكون سببا رئيسيا في تحويل درع الدوري نحو فريق معين بعينه".

وأختتم قائلا:" أرى التحكيم الأجنبي هو أفضل حل للفريقتين الآن لحساسية مواقفهما، لذلك سنخاطب رابطة الأندية المحترفة ولجنة الحكام خلال الساعات المقبلة، لاستقدام طاقم تحكيم محترف لمواجهة الأهلي".

موعد قمة بيراميدز والأهلي الثانية

بينما تقام قمة بيراميدز والأهلي الثانية من الدور الثاني، يوم 22 يوليو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الواحدة والثلاثون بدوري نايل.

بعد استكمالها.. بيراميدز يحقق الفوز الـ13 على التوالي

حقق فريق بيراميدز فوزا الثالث عشر على التوالي، بمسابقة دوري نايل، بعدما نجح أمس الثلاثاء، في عبور سموحة بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي تم استكمالها من الجولة الثامنة والعشرون، بعدما أقيمت الجمعة الماضية وتم إيقافها في الدقيقة الـ49 من زمن الشوط الثاني، عقب وجود حريق في أحد أعمدة الإنارة الخاصة بالملعب.

موقف بيراميدز بجدول دوري نايل

واصل بيراميدز تربعه على قمة دوري نايل، برصيد 65 نقطة من 26 مباراة، بواقع 20 انتصار و5 تعادلات وهزيمة يتيمة، إلا أن الفريق السماوي، مازال يمتلك قمتين مؤجلتين أمام القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، من الجولتين الرابعة عشر والثامنة عشر على الترتيب.

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