حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44759 طنًا تشمل: 7600 طن يوريا، 3900 طن مولاس، 15724 طن ملح، 926 طن علف بنجر، 987 طن رمل، 15622 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44273 طنًا تشمل: 7288 طن قمح، 8887 طن ذرة، 9807 أطنان حديد، 1389 طن خشب زان، 7777 طن خردة، 50 طن فول صويا، 8048 طن سكر، و5360 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1027 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1030 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 488 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4421 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49484 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 127124 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6253 حركة.