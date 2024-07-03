الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

تعرف على أهمية الحصول على حمام بارد قبل الخروج من المنزل صباحًا

حمام بارد قبل الخروج
حمام بارد قبل الخروج من المنزل

أهمية الحصول على حمام بارد قبل الخروج من المنزل صباحًا

بدء يوم جديد بنشاط وحيوية يتطلب اتباع بعض العادات الصحية التي تساعد على العمل بكل طاقة وإيجابية. واحدة من هذه العادات هي الحصول على حمام بارد صباحًا، قد يبدو الأمر للبعض غير مريح، لكنه يحمل فوائد صحية عديدة تجعل من السهل تبني هذه العادة بمرور الوقت، بحسب ما جاء فى موقع “هيلث” الطبي.

 

تنشيط الدورة الدموية
يُعتبر الماء البارد محفزًا طبيعيًا لتنشيط الدورة الدموية في الجسم. عند تعرض الجسم للماء البارد، تنقبض الأوعية الدموية ثم تتوسع مرة أخرى، مما يعزز تدفق الدم بشكل أفضل إلى جميع أنحاء الجسم. هذا التنشيط يحسن من وصول الأكسجين والمواد الغذائية إلى الأنسجة والخلايا، مما يعزز من أداء الجهاز العضلي والقدرة على التحمل.

تحسين المزاج وتقليل التوتر
تُظهر الدراسات أن الحمام البارد يمكن أن يساهم في تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر. يعود ذلك إلى تأثير الماء البارد على الجهاز العصبي المركزي، حيث يساعد في إفراز هرمونات مثل الإندورفين التي تمنح شعورًا بالسعادة والراحة النفسية. كما أن الشعور بالانتعاش الناتج عن الحمام البارد يساهم في تحفيز العقل وزيادة التركيز.

تقوية الجهاز المناعي
تُعتبر تقوية الجهاز المناعي من أبرز فوائد الحمام البارد. فالتعرض المنتظم للماء البارد يعزز من إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تلعب دورًا مهمًا في مكافحة العدوى والأمراض. كما أن تحسين الدورة الدموية يساهم في نقل خلايا المناعة بفعالية أكبر إلى مختلف أجزاء الجسم، مما يزيد من قدرة الجسم على التصدي للأمراض.

تحسين صحة البشرة والشعر
يساعد الماء البارد في تحسين صحة البشرة والشعر بفضل قدرته على شد المسام وتقليل إفراز الدهون الزائدة. هذا يساهم في الحفاظ على نضارة البشرة ومنع ظهور حب الشباب. بالنسبة للشعر، فإن الماء البارد يساعد في إغلاق مسام فروة الرأس، مما يحافظ على رطوبة الشعر ويقلل من تلفه.

تعزيز الطاقة والنشاط
إذا كنت تشعر بالكسل أو النعاس عند الاستيقاظ، فإن الحمام البارد يمكن أن يكون الحل الأمثل لتنشيطك. فعند تعرض الجسم للماء البارد، يزداد معدل ضربات القلب ويتسارع التنفس، مما يمنح شعورًا فوريًا بالانتعاش والنشاط. هذا الشعور يمكن أن يستمر لساعات، مما يجعلك تبدأ يومك بطاقة وحيوية.

 

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