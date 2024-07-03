من هو علاء فاروق وزير الزراعة الجديد؟

كشفت مصادر مطلعة عن ترشيح علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وزيراً للزراعة، خلفا للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

شغل علاء فاروق وزير الزراعة الجديد، رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي المصري منذ فبراير 2020.

كان عضوًا في مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك».

تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري

شغل علاء فاروق وزير الزراعة الجديد عدة مناصب في البنك الأهلي، وهي: رئيس منتجات التجزئة ومجموعة المبيعات بين 2016 و2018، ورئيس تسويق مبيعات المنتجات الاستهلاكية والقنوات البديلة بين 2011 و2016، ونائب رئيس مجموعة الفروع بين 2010 و2011، ورئيس فروع منطقة الإسكندرية والبحيرة بين 2009 و2010.

انضم علاء فاروق إلى البنك الأهلي المصري في عام 2009 بعد 26 عامًا في بنك باركليز مصر حيث أصبح في نهاية المطاف رئيسًا لمنطقة الإسكندرية والدلتا وصعيد مصر.

نجح فاروق في تطبيق خطة استثنائية لتطوير البنك الزراعي على مدار عام 2020، مع إعادة تقديم البنك للقطاع المصرفي وخلق علامة تجارية أقوى.

في عام 2008، التحق بالبنك الأهلي المصري كمدير لمنطقة الإسكندرية، ثم انتقل للعمل بالقاهرة كنائب لرئيس قطاع الفروع، ثم رئيسا للمنتجات والتجزئة المصرفية، ثم رئيسيا لمجموعة المنتجات، وصولا لمنصب الرئيس التنفيذي المصرفية والفروع.

طور فاروق البنك الزراعي وغير هويته القديمة، فضلًا عن الدور الوطني الذي لعبه في الفترة الأخيرة من خلال تبني مبادرات وطنية شاملة.

يتمتع فاروق بأكثر من 30 عامًا من الخبرة العملية المصرفية القوية، إذ ساهم في تقديم حلول مبتكرة وصارمة للتحديات المصرفية الاستراتيجية.

تغطي فاروق خبرته مجموعة واسعة من الأعمال والصناعات، بما في ذلك التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والاستشارات.

عمل علاء فاروق على قيادة عملية تحويل البنك من متخصص في القطاع الزراعي إلى متكامل، يقدم خدماته للجميع، مع تحقيق دور رائد في تطوير قطاع الزراعة.

نجح البنك الزراعي المصري في عهد علاء فاروق، في تحقيق طفرة في مؤشرات نتائج الأعمال خلال العام المالي السابق وتنفيذ الدور المطلوب منه في خدمة القطاع الزراعي والتنمية الريفية المستدامة.