"إكسترا نيوز" تبرز ملفات تتصدر أجندة أولويات الحكومة الجديدة

أبرز تقرير لقناة "إكسترا نيوز" ملفات عدة على أجندة الحكومة الجديدة، لتحقيق تحسينات ملموسة في مختلف جوانب الحياة، بدءًا من الاقتصاد وصولًا إلى الخدمات العامة، والتغلب على التحديات الراهنة من خلال آليات وسياسات تنفيذية من شأنها علاج الأمراض الاقتصادية والاجتماعية المزمنة بالمجتمع.

وقالت القناة، في تقريرها، أنه يأتي على رأس تلك الملفات الأمن القومي وذلك في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ويأتي آخرها ملف حرب غزة، التي لعبت مصر خلاله دورًا مفصليًا كطرف موثوق في المفاوضات بين كل الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية، فضلًا عن ملف مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار.

ملف الإصلاح الاقتصادي

وهو من أبرز الملفات والأصعب أمام الحكومة الجديدة، وبناء على توجيهات السيد الرئيس، ستواصل الدولة المصرية مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، كذلك الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.

ملف بناء الإنسان " التعليم والصحة"

يقع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة أولويات الحكومة الجديدة، وفق تعليمات سيادة الرئيس، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وذلك لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وبالحديث عن ملف الصحة، فيطمح المواطنون إلى أن يلمسوا تحسنًا ملحوظًا على صعيد مستوى الخدمات الصحية، عبر تعميم نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك التوسع في المبادرات الصحية استكمالًا للمبادرات الرئاسية التي حققت نجاحًا واسعًا، مما يقلل من أعباء الإنفاق الطبي في ظل نظام التأمين الصحي الشامل في المستقبل.

وتابعت القناة: أما عن ملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، فتأتي فرص العمل المنبثقة من تعزيز الحكومة لدور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إحدى الآليات الرئيسية التي يتعين على الحكومة الاستمرار في طرح المزيد من المبادرات لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية، مع تسهيل وتذليل العقبات أمام تلك المشروعات، وتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات التي تلعب دورًا هامًا في الاقتصادات الناشئة، والتي تقع مصر من ضمنها؛ إذ تقدم المزيد من فرص العمل، وتسهم في تشغيل ملايين الشباب، مما يقلل نسبة البطالة.

ملف العدالة الاجتماعية

وقالت "إكسترا نيوز"، في تقريرها، إن الحكومة الجديدة تهدف إلى بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، بجانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضم المزيد من المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجًا، بالاستناد إلى قواعد البيانات الخاصة بتكافل وكرامة وحياة كريمة.

وفي الملف السياسي، سوف تواصل الدولة المصرية جهودها لتطوير المشاركة السياسية وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار، من خلال الاستمرار في توسيع مشاركة كل الأطياف السياسية في الحوار الوطني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة انخراط كل الأطياف السياسية في المشهد السياسي المصري، بما يرسخ لمفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.