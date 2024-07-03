الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة رقابية لضبط المخالفين ورفع الإشغالات بالأقصر

الحملة
الحملة

شنَّت شرطة المرافق بالأقصر بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، حملة مكبرة لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة شوارع: أحمد عرابي، المستشفى العام، الكورنيش، البحر القديم.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٣ محضر إشغال، ٦ محاضر باعة جائلين، ٤ محاضر نظافة عامة، ١٦ محضر مضبوطات متنوعة، ٣٢ محضر إزالات إدارية.

يأتي ذلك في ضوء تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، ووفقًا لتكليفات اللواء حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
إدارة شرطة المرافق بالأقصر مجلس مدينة إسنا الكورنيش الحالة الأمنية الحملات الرقابية والتفتيشة ل

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