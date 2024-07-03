حملة رقابية لضبط المخالفين ورفع الإشغالات بالأقصر

شنَّت شرطة المرافق بالأقصر بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، حملة مكبرة لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة شوارع: أحمد عرابي، المستشفى العام، الكورنيش، البحر القديم.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٣ محضر إشغال، ٦ محاضر باعة جائلين، ٤ محاضر نظافة عامة، ١٦ محضر مضبوطات متنوعة، ٣٢ محضر إزالات إدارية.

يأتي ذلك في ضوء تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، ووفقًا لتكليفات اللواء حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

الحملة

الحملة

الحملة