الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هو أيمن عطية محافظ القليوبية الجديد؟

المهندس أيمن عطيه
المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية الجديد

ساعات قليلة تفصلنا عن حلف المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة.

 وأكد مصدر حكومي أنه تم تعيين المهندس أيمن عطية محافظا للقليوبية خلفا للواء عبد الحميد الهجان المحافظ السابق والذي غادر المحافظة اليوم بعد إعلان ملامح التشكيل الوزاري وحركة المحافظين.

وكشفت مصادر مطلعة في محافظة القليوبية أنه تم التواصل مع المحافظ الجديد وأنه من محافظة الإسكندرية ويعمل مهندسا ويعد من أبرز مسئولي شركة المقاولون العرب وعضوا بمجلس إدارة الشركة وعمل نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية بتنزانيا وهو أحد المشروعات الهامة ويعد المحافظ الجديد من أهم خبراء إدارة المشروعات الكبرى في مصر وخارجها.

محافظ القليوبية الحكومة الجديدة تشكيل المحافظين أيمن عطية خبير المشروعات

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