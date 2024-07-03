قبل حلف اليمين.. ماذا ينتظر المواطنون من الحكومة الجديدة؟

رصدت "إكسترا نيوز"، خلال فيديو عرضته على شاشتها، تقريرا بعنوان “ماذا ينتظر المواطنون بمختلف المحافظات من الحكومة الجديدة”، والتي من المقرر أن تؤدى مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ومن محافظة الجيزة، قال أحد المواطنون: "تخفيف الأعباء عن المواطن وخاصة موضوع الكهرباء الفترة اللي فاتت أثار ضجة كبيرة أوي وخاصة في المناطق العشوائية وهي اللي كانت الأكثر تضررا".

فيما أكد مواطن آخر من محافظة الجيزة أن كل مطالبه هي ضبط الأسعار وخاصة للسلع الغذائية، مشددا على توافر الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل.

وقال مواطن آخر: "نظرة لأصحاب المعاشات"، فيما طالب أحد الطلاب الجامعيين بتوفير تدريب خلال فترة الدراسة توفره الحكومة للشباب على متطلبات سوق العمل".

وطالب مواطنون من محافظة الاسكندرية، بالاهتمام بملف الصحة وتوفر المستلزمات الصحية، وتوفر المنظومة الإلكترونية في مجال العقارات، وتعميمها في كافة المحافظات، وذلك بعد تطبيقها في محافظتي القاهرة والإسكندرية".

وتمنى أحد الشباب من محافظة دمياط، إتاحة التعيينات للشباب، خاصة في قطاع التعليم".

وكانت قد انفردت قناة "إكسترا نيوز"، بالتشكيل الوزاري الجديد كاملا، حيث من المقرر أن تؤدى مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة:

وإلى التشكيل الكامل:

حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

كامل عبدالهادي فرج وزيرا للصناعة والنقل

شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرا للصحة والسكان

مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة

محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي

أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف

هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري

كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني