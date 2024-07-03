الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيرة الذاتية للواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء

اللواء خالد مجاور
اللواء خالد مجاور

تنشر “الدستور”، السيرة الذاتية للواء أركان حرب خالد مجاور، الذي سيتولى منصب محافظ شمال سيناء، بعد التغيير الوزاري الجديد وأعقبه تغيير المحافظين. 

 

-عمل اللواء أركان حرب خالد مجاور، ملحقًا عسكريًا بالسفارة المصرية في واشنطن، ثم عين قائدا للجيش الثاني الميداني عن مايو 2017 وحتى سبتمبر 2018.

 

-عين نائبا لمدير جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع في سبتمبر 2018، ثم تولى منصب مدير المخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2018، وتولى منصب مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية.

 

-كما قام اللواء خالد مجاور،  بالعمل على العديد من المباحثات الدولية الخارجية والملفات الهامة، ومشهود له بالكفاءة  العالية في تنفيذ المهام.

 

-شارك في العديد من الفعاليات والندوات والمنتديات الهامة لمواصلة التعاون المكثف مع مصر في مسائل الأمن الإقليمي والعالمي والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط.

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