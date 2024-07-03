السيرة الذاتية للواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء

تنشر “الدستور”، السيرة الذاتية للواء أركان حرب خالد مجاور، الذي سيتولى منصب محافظ شمال سيناء، بعد التغيير الوزاري الجديد وأعقبه تغيير المحافظين.

-عمل اللواء أركان حرب خالد مجاور، ملحقًا عسكريًا بالسفارة المصرية في واشنطن، ثم عين قائدا للجيش الثاني الميداني عن مايو 2017 وحتى سبتمبر 2018.

-عين نائبا لمدير جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع في سبتمبر 2018، ثم تولى منصب مدير المخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2018، وتولى منصب مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية.

-كما قام اللواء خالد مجاور، بالعمل على العديد من المباحثات الدولية الخارجية والملفات الهامة، ومشهود له بالكفاءة العالية في تنفيذ المهام.

-شارك في العديد من الفعاليات والندوات والمنتديات الهامة لمواصلة التعاون المكثف مع مصر في مسائل الأمن الإقليمي والعالمي والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط.