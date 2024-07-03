من وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج لنائب محافظ الأقصر.. معلومات عن الدكتور هشام الهمامى

كشفت مصادر لقناة "إكسترا نيوز" عن تولي الدكتور هشام أحمد أبو زيد الهمامي، منصب نائب محافظ الأقصر، وذلك ضمن حركة المحافظين الجديدة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه.

ولد أبوزيد في الأول من أكتوبر سنة 1978، وحصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون عام 2001 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الماجستير في القانون عام 2007، ثم على درجة الدكتوراه في القانون الدولي عام 2015 بتقدير جيد جدا مع التوصيه بالتبادل مع الجامعات.

تم تعيينه بمديرية القوي العاملة بقنا عام 2002، ثم تدرج إلى أن وصل لمدير الشئون القانونية بمنطقة عمل نجع حمادي، ثم عمل مديرا لمكتب علاقات عمل فرشوط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا، ثم عمل مديرا لمركز التدريب والتطوير الإداري بمديرية القوي العاملة بقنا، ثم مديرا لإدارة التخطيط بمديرية القوي العاملة بقنا، وأخيرا وكيلا لمديرية القوى العامله بسوهاج، وأخيرا نائبا لمحافظ الأقصر.