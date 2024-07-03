السيرة الذاتية لنائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أعلن مجلس الوزراء، عن تعيين المهندس مصطفى إبراهيم الصياد، في منصب نائب وزير الزراعة، وذلك في التعديل الوزاري الجديد.

ونستعرض في السطور التاليةةأبرز المعلومات عن المهندس مصطفى إبراهيم الصياد.

- يشغل منصب نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في جمهورية مصر العربية منذ 22 ديسمبر 2019.

المناصب السابقة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

1. رئيس قطاع استصلاح الأراضي في عام 2019.

2. رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي من 2016 إلى 2019.

3. المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش بين 2015 و2016.

4. مدير الإدارة العامة لتوطين الشباب الخريجين.

5. عضو في مجلس المكتبة القومية الزراعية المصرية "ENAL".

6 - حاصل على بكالوريوس في الزراعة من جامعة طنطا عام 1983.