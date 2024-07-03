محارب للسوق السوداء.. "عبد المعطي" من مساعد لوزير الداخلية لمحافظ كفر الشيخ

كشفت مصادر لفضائية "إكسترا نيوز" عن تولي اللواء علاء عبد المعطي منصب محافظ كفر الشيخ وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن محافظ كفر الشيخ الجديد.

ضربات أمنية ناجحة ضد تجار السوق السوداء

وقد شغل اللواء علاء عبد المعطي، منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وقاد العديد من الضربات الأمنية الناجحة ضد تجار العملة والسوق المصرفي الموازي، وعمل على مكافحة الفساد بكفاءة عالية.

وخلال فترة عمله كمساعد وزير الداخلية للأموال العامة، تمكن اللواء علاء عبد المعطي من توجيه العديد من الضربات الأمنية الناجحة ضد الجرائم الاقتصادية، منها السيطرة السوق المصرفي الموازي وضبط المخالفين، كما تمكن من قيادة عمليات ناجحة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات، مما ساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية.

كما سبق وأن عمل اللواء علاء عبد المعطي مدير قطاع جهاز الأمن الوطني بالغربية، ثم نائبًا بقطاع الأمن الوطني

ويأتي تعيين اللواء علاء عبد المعطي، محافظا لكفر الشيخ خلفا للواء جمال نور الدين محمد زكي، الذي تولي المنصب في نوفمبر عام 2019، إذ تخرج اللواء جمال نور الدين، في كلية الشرطة، عام 1979م، وتولي العديد من المناصب في وزارة الداخلية، ووصل إلى منصب مساعد الوزير، لقطاع التفتيش والرقابة من عام 2015 - عام 2017 م.

و نور الدين، من مواليد القاهرة، في 27 مايو 1957م، وتولى منصب محافظ أسيوط في الأول من سبتمبر عام 2018م، حتى تولي تقاليد محافظة كفر الشيخ.