عزت زين لـ "الدستور": تكريم الفنان المبدع وهو على قيد الحياة فخر كبير

أعرب الفنان الكبير عزت زين، عن سعادته البالغة وامتنانه، وذلك بعد إعلان تكريمه من إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان محمد رياض، خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة، المقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق 15 يوليو الجارى، تقديرًا لمسيرته المسرحية والفنية بشكل عام، كممثل ومخرج مسرحى من رواد مسرح الثقافة الجماهيرية.

عزت زين لـ "الدستور": تكريم المبدع وهو على قيد الحياة فخر كبير

وأضاف "زين" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن التكريم في حياة الإنسان فخر كبير وهو على قيد الحياة، موجهًا الشكر لإدارة المهرجان التي تذكرته، متمنيًا أن يكون على قدر هذا المستوى الذي يليق بتكريمه، لافتًا إلى أنه عاشق للمسرح وتكريمه فى مهرجان بحجم القومي للمسرح المصري وفى دورة تحمل اسم القديرة عميدة المسرح العربي سميحة أيوب، فخرًا وشرفًا كبيرًا.

تكريم عزت زين فى المهرجان القومي للمسرح المصري

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير عزت زين، من مواليد شهر يوليو عام 1958 بمحافظة الفيوم، عشق فن المسرح من خلال والده، بدأ أولى تجاربه المسرحية وهو فى سن السابعة، واستمر حبه وممارسته للمسرح خلال جميع المراحل التعليمية المختلفة.

قدم «زين» تجاربه المسرحية فى الأندية ومراكز الشباب، ثم فى الثقافة الجماهيرية، التى تم اعتماده فيها كمخرج بداية من عام ١٩٨٤، ليخرج بها قرابة الـ٤٠ مسرحية، أبرزها: «اثنين فى قفة»، و«مقتل القمر الجنوبى» من إعداده عن الأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل، و«القبض على طريف الحادى» لممدوح عدوان، و«عائلة توت» و«قضية ظل الحمار» و«رابعة العدوية» و«حفلة على الخازوق» وغيرها.

وأسس الفنان عزت زين، فرقة مسرح جامعة الفيوم، وشارك من خلالها فى معظم المهرجانات التى نظمتها الجامعة. كما سعى من خلال جمعية «نادى المسرح المصرى»، التى أسس لها فرعًا فى الفيوم، إلى عمل مسرح مستقل له جماليات ومنحى تجريبى.

آخر أعمال عزت زين

ويشارك حاليا الفنان القدير عزت زين، فى بطولة مسرحية "مش روميو وجوليت" التى تعرض يوميا على خشبة المسرح القومي بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم منهم علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، أميرة أحمد، قيادة المخرج عصام السيد.