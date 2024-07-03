الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تؤدي الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 3 يوليو، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

ويضم مجلس الوزراء 31 حقيبة وزارية، من بينها 28 وزارة تخصصية، و3 وزارات سيادية.

ويعد هذا التغيير هو أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة المصرية، حيث شهد تعديل 23 حقيبة وزارية من أصل 31 حقيبة، وشهد استبعادًا 20 وزيرًا، واستمرار 8 وزراء.

وتميز التعديل الوزاري الجديد بزيادة نسبة الخبرات الدولية والإقليمية إلى 35% من أعضاء الحكومة، مقارنة بـ25% في الحكومة السابقة.

وشهد متوسط الأعمار الوزراء انخفاضًا ملحوظًا، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عامًا بعد أن كان في الحكومة السابقة 64 عامًا.

وتتنوع خبرات الوزراء، حيث تضم الحكومة الجديدة 11 وزيرًا من ذوي الخبرات الدولية والإقليمية بنسبة بلغت 35% من إجمالي عدد الحقائب الوزارية، فيما ضمت 20 وزيرًا بخبرات محلية بنسبة 65%.

ويضم مجلس الوزراء الجديد 6 وزراء أعمارهم أقل من خمسين عامًا، و10 وزراء تتراوح أعمارهم بين 50 و95 عامًا، و14 وزيرًا أعمارهم تتخطى الستين عامًا.

المستشار عدنان فنجري أبوجبل، وزير العدل؛ أكبر الوزراء سنًا، حيث يبلغ عمره 71 عامًا، وشريف مجدي شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ أصغر الوزراء سنًا، حيث يبلغ عمره 42 عامًا.

الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة.. دمج حقائب ونائبان لمدبولى

أسماء المحافظين الجدد

ياسر كامل وشريف الكيلانى نائبان لوزير المالية

حفيد بطل حرب أكتوبر.. مَن هو الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم الجديد؟

تحرش بجارته وقتل زوجها.. حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى