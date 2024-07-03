56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

تؤدي الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 3 يوليو، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

ويضم مجلس الوزراء 31 حقيبة وزارية، من بينها 28 وزارة تخصصية، و3 وزارات سيادية.

ويعد هذا التغيير هو أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة المصرية، حيث شهد تعديل 23 حقيبة وزارية من أصل 31 حقيبة، وشهد استبعادًا 20 وزيرًا، واستمرار 8 وزراء.

وتميز التعديل الوزاري الجديد بزيادة نسبة الخبرات الدولية والإقليمية إلى 35% من أعضاء الحكومة، مقارنة بـ25% في الحكومة السابقة.

وشهد متوسط الأعمار الوزراء انخفاضًا ملحوظًا، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عامًا بعد أن كان في الحكومة السابقة 64 عامًا.

وتتنوع خبرات الوزراء، حيث تضم الحكومة الجديدة 11 وزيرًا من ذوي الخبرات الدولية والإقليمية بنسبة بلغت 35% من إجمالي عدد الحقائب الوزارية، فيما ضمت 20 وزيرًا بخبرات محلية بنسبة 65%.

ويضم مجلس الوزراء الجديد 6 وزراء أعمارهم أقل من خمسين عامًا، و10 وزراء تتراوح أعمارهم بين 50 و95 عامًا، و14 وزيرًا أعمارهم تتخطى الستين عامًا.

المستشار عدنان فنجري أبوجبل، وزير العدل؛ أكبر الوزراء سنًا، حيث يبلغ عمره 71 عامًا، وشريف مجدي شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ أصغر الوزراء سنًا، حيث يبلغ عمره 42 عامًا.