سها جندى: فريق وزارة الهجرة دءوب لا يكل ولا يمل وأتمنى لهم جميعًا كل التوفيق

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة السابقة، عن تقديرها لتولي حقيبة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمدة عامين.

وقالت، في بيان لها: "على مدار عامين شرُفت بتولي حقيبة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقد حرصت في هذين العامين على خدمة الوطن وبذل كل جهد في سبيل تعزيز استدامة التواصل مع كل أبنائي وإخوتي وأهلي من الجاليات المصرية في الخارج، حول العالم والاستماع إليهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم، كما حرصت على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة لدعم استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف التدريب من أجل التوظيف لحماية شبابنا من مخاطر هذه الظاهرة والمصير المجهول. وتعريف أبنائنا من الشباب في الخارج بجذورهم وموروثهم الثقافي العظيم وحضارتهم العتيدة ولغتهم الغنية. كما كنت أمًا وأختًا لأبنائنا في خضم الأزمات الخارجية".

وأضافت "جندي": "أتوجه بخالص الشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إعطائي الفرصة لمدة عامين بأن أكون عضوًا فاعلًا في الحكومة المصرية، وأؤدي واجبي تجاه وطننا الغالي مصر، لأنها تستحق منّا الكثير والكثير. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لإخوتي فريق عمل وزارة الهجرة الذي كان عونًا لي طوال العامين من الجهد والسعي للإنجاز وتحقيق صالح الوطن وأبنائه. فريق وزارة الهجرة فريق دءوب لا يكل ولا يمل، أتمنى لهم جميعًا كل التوفيق والنجاح فيما هو قادم من أجل مستقبل مشرق لمصر والمصريين حول العالم".

واستكملت السفيرة سها جندي: "أخيرًا وليس آخرًا كل أمنياتي بدوام التوفيق لزميلي وأخي معالي وزير الخارجية والهجرة الجديد السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وتحقيق المزيد من الإنجازات في عهد الجمهورية الجديدة التي تحيا مصر الآن في ظلها".