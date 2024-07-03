الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سها جندى: فريق وزارة الهجرة دءوب لا يكل ولا يمل وأتمنى لهم جميعًا كل التوفيق

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي،

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة السابقة، عن تقديرها لتولي حقيبة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمدة عامين.

وقالت، في بيان لها: "على مدار عامين شرُفت بتولي حقيبة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقد حرصت في هذين العامين على خدمة الوطن وبذل كل جهد في سبيل تعزيز استدامة التواصل مع كل أبنائي وإخوتي وأهلي من الجاليات المصرية في الخارج، حول العالم والاستماع إليهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم، كما حرصت على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة لدعم استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف التدريب من أجل التوظيف لحماية شبابنا من مخاطر هذه الظاهرة والمصير المجهول. وتعريف أبنائنا من الشباب في الخارج بجذورهم وموروثهم الثقافي العظيم وحضارتهم العتيدة ولغتهم الغنية. كما كنت أمًا وأختًا لأبنائنا في خضم الأزمات الخارجية".

وأضافت "جندي": "أتوجه بخالص الشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إعطائي الفرصة لمدة عامين بأن أكون عضوًا فاعلًا في الحكومة المصرية، وأؤدي واجبي تجاه وطننا الغالي مصر، لأنها تستحق منّا الكثير والكثير. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لإخوتي فريق عمل وزارة الهجرة الذي كان عونًا لي طوال العامين من الجهد والسعي للإنجاز وتحقيق صالح الوطن وأبنائه. فريق وزارة الهجرة فريق دءوب لا يكل ولا يمل، أتمنى لهم جميعًا كل التوفيق والنجاح فيما هو قادم من أجل مستقبل مشرق لمصر والمصريين حول العالم".

واستكملت السفيرة سها جندي: "أخيرًا وليس آخرًا كل أمنياتي بدوام التوفيق لزميلي وأخي معالي وزير الخارجية والهجرة الجديد السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وتحقيق المزيد من الإنجازات في عهد الجمهورية الجديدة التي تحيا مصر الآن في ظلها".

وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المصريين بالخارج الجاليات المصرية في الخارج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر

مواد متعلقة

مصادر: ضم الهجرة لـ الخارجية وتعيين بدر عبدالعاطي وزيرًا لها

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

بعد تعيينه محافظًا للإسكندرية.. ننشر السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد حسن

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة.. دمج حقائب ونائبان لمدبولى

أسماء المحافظين الجدد

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة في الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة