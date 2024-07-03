الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يشيد بجهود التحالف الوطنى فى دعم الأشقاء بغزة

النائب عادل عامر
النائب عادل عامر

قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا كذراع تنموية وإغاثية لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة، من خلال القوافل التي قدمها التحالف، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في القضية الفلسطينية، ما ضاعف قدرة الدولة على تخصيص المزيد من الموارد المختلفة الداعمة لأهالي غزة، فأصبح التحالف قوة ناعمة لمصر فى الخارج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحالف الوطني أطلق عدة قوافل لإغاثة الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التي كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني تحت شعار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح أن التحالف الوطني عزز قيمة العمل الأهلي ونجح في توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لتتكامل جهوده، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

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كيف أثر التحالف الوطنى فى حياة أهالى البحر الأحمر؟

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الجمعيات الأهلية بالغربية: التحالف الوطنى يسعى لتحقيق التنمية المستدامة

النائب عادل عامر مجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني الدولة المصرية أهالي غزة

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