خلال 15 يومًا.. فتح باب الندب والنقل لمعلمي دمياط

ناشدت مديرية التربية والتعليم دمياط، المعلمين الراغبين في النقل والندب، سرعة الانتهاء من تقديم الطلبات الخاصة بهم للتناسيق المختلفة بالإدارات التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، خلال 15 يومًا، حتى يتسنى للجنة المختصة بالمديرية سرعة البت فيها والانتهاء منها.

وقال محمد رمضان الغريب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، إنه لن يلتفت للطلبات المقدمة من سنوات سابقة أو التي قدمت بعد انتهاء الفترة المحددة.

وأكد وكيل وزارة التعليم دمياط، إنه هناك خطة للتعامل مع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم، بموجهي عموم المواد ومسؤولي التناسيق، بحضور إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية ورحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

حيث تم توجيه الموجهين العموم ومسؤولى التناسيق المختلفة بالالتزام بمعدلات العجز والزيادة في هيئات التدريس بكل مدارس المحافظة والتطبيق الكامل للقرار الوزاري رقم ٢٠٢ والخاص بإجراءات ندب ونقل المعلمين مع اتباع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام وذلك وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل مع تجهيز وإعداد ملف خاص بالحالات الصحية والإنسانية لبعض المعلمين الراغبين في الندب والنقل والمدعمة بالمستندات الرسمية وعرضها على السلطة المختصة.

كما شدد وكيل الوزارة، على الالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسؤولية في العمل خلال تجهيز نشرات النقل داخل الإدارات التعليمية والتحلي بالجدية والالتزام خلال المرحلة الاستعدادية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة.