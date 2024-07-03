ليست الأولى في تاريخها.. 7 اندماجات بولاية 20 وزيرا لـ"التخطيط"

على مدار 66 عامًا من تاريخ إنشاء وزارة التخطيط، مرت بأكثر من 7 مراحل من دمج وهيكلة وتغيير للمسمى والاختصاصات، تعاقب خلالها 20 وزير إلى أن تم دمجها وفق آخر تعديل وزاري، والمنتظر إعلانه اليوم، مع وزارة التعاون الدولى، تحت مسمى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

دمج التخطيط والتعاون الدولي

لم يكن اندماج وزارتى التخطيط والتعاون الدولى فى التعديل الوزارى الأخير هو الأول من نوعه، إذ كان الظهور لوزارة الدولة للتخطيط في عام 1958، وشغل عبد اللطيف البغدادي المنصب من 7 اكتوبر 1958 إلى 17 أكتوبر 1961، قبل أن تندمج الوزارة مع وزارة الخزانة – المالية أنذاك- وتولى “البغدادى” الحقيبة من 18 أكتوبر 1961 إلى 28 سبتمبر 1964، ثم تغيرت مهام الوزارة واسمها لتصبح وزارة التخطيط والتنمية الإدارية فى عهد الوزير إبراهيم حلمى عبد الرحمن، بين عامي 1975 - 1976.

تاريخ التعديلات الوزارية

خلال الفترة بين عامى 1978 - 1982، اسندت إلى الوزارة مهام إضافية لتصبح وزارة التخطيط والمالية والاقتصاد فى عهد الوزير عبد الرازق عبد المجيد، وكان الظهور الأول لوزارة التخطيط والتعاون الدولى بين عامى 1985 و2001 فى عهد 3 وزراء هم: كمال الجنزورى، وظافر سليم، وأحمد محروس الدرش.

اندماج الوزارتين للمرة الثالثة

واعتبارًا من نوفمبر 2001 حتى 2011، انفصلت وزارة التخطيط عن ملف التعاون الدولى، لتصبح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم عادت للمرة الثانية وزارة التخطيط والتعاون الدولى بين عامى 2011 و2012 فى عهد الوزيرة فايزة أبو النجا، واستمر الوضع هكذا حتى عام 2014 فى عهد الوزراء أشرف العربى وعمرو دراج، قبل أن تنفصل مجددًا التخطيط عن التعاون الدولى، وتندمج وزارتى التخطيط والتنمية الإدارية معًا لتصبح وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بين عامى 2014 و2019.

وفى التعديل الوزارى السابق عام 2019، انفصل ملف الإصلاح الإداري عن وزارة التخطيط، وأصبحت تسمى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى عهد الوزيرة هالة السعيد بين عامي 2019 و2024، ومؤخرًا عاد ملفى التخطيط والتعاون الدولى للاندماج للمرة الثالثة تحت ولاية رانيا المشاط.