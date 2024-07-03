الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم".. دورة تدريبية بجامعة بنها

توصيف البرامج والمقررات
" توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم "

نظَّم مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دورة  توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم  بمؤسسات ومعاهد التعليم العالي والتي تستمر علي مدار ثلاث ايام وذلك في إطار الحزمة التدريبية للمراجعة الخارجية.

وقال رئيس جامعة بنها، إن الدورات تهدف إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في وتوصيف البرامج والمقررات واستراتيجيات التدريس، والتعليم الفعال والمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب والتقويم الذاتي للجهاز الإداري.

من جهته، أشار الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، إلى أنه يقوم بالتدريب خلال الدورة الدكتورَ علي حسين المدرب المعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مضيفًا أن الحزمة التدريبية الثالثة يشارك فيها 25 من أعضاء هيئة التدريس وقيادات الكليات.

مركز ضمان الجودة جودة التعليم جامعة بنها ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها

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