تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للبيع والشراء

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وسط استقرت أسعار الذهب عالميا مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم بيع وشراء اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الأربعاء يوليو 2024، حوالي 3611.05 جنيها للبيع و3600.00 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3160 جنيها للبيع و3150.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2708.05 جنيها للبيع و2700.00 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2106.75 جنيه للبيع 2100.00 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3310.05 جنيه للبيع 3300.0 جنيه للشراء.

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى، حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محال الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2329.66 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % مسجلة 2338.70 دولارا.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الاربعاء 2 يوليو 2024 في مصر نحو 3160 جنيها للبيع و3150 جنيها للشراء.