من الشعب للحكومة الجديدة.. أبرز مطالب المواطنين قبل حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

تؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‎وسيشهد التغيير الوزاري الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وفي هذا الصدد، أجرى برنامج "صباح الخير يا مصر" عدة لقاءات مع المواطنين، للحديث عن أبرز مطالبهم من الحكومة الجديدة قبل حلف اليمين اليوم.

وقال أحد المواطنين، في رسالته لكاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على الفناة الأولى، إن من أهم المطالب الرئيسية التي يريدها من الحكومة الجديدة هى الاهتمام بالتعليم، والصحة، فيما قالت إحدى المواطنات إنها تتمنى توفير فرص عمل من الشباب بشكل كبير.

وقال أحد المواطنين: أساس أي دولة ناجحة ومتقدمة هو التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي يجب أن يكونا على رأس أولويات الحكومة، وأيضًا مجالات الطاقة.

وطالب آخر بضرورة التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وأيضًا بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

تشكيل الحكومة الجديد



حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرًا للمالية

كامل عبدالهادي فرج وزيرًا للصناعة والنقل

شريف فتحي علي عطية وزيرًا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال

رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان

مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرًا للتضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرًا للثقافة

محمد أحمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم العالي

أشرف صبحي محمد عامر وزيرًا للشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد محمود الأزهري وزيرًا للأوقاف

هاني عاطف نبهان سويلم وزيرًا للموارد المائية والري

كريم إبراهيم علي بدوي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرًا للطيران المدني.