الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من الشعب للحكومة الجديدة.. أبرز مطالب المواطنين قبل حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‎وسيشهد التغيير الوزاري الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وفي هذا الصدد، أجرى برنامج "صباح الخير يا مصر" عدة لقاءات مع المواطنين، للحديث عن أبرز مطالبهم من الحكومة الجديدة قبل حلف اليمين اليوم.

وقال أحد المواطنين، في رسالته لكاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على الفناة الأولى، إن من أهم المطالب الرئيسية التي يريدها من الحكومة الجديدة هى الاهتمام بالتعليم، والصحة، فيما قالت إحدى المواطنات إنها تتمنى توفير فرص عمل من الشباب بشكل كبير.

وقال أحد المواطنين: أساس أي دولة ناجحة ومتقدمة هو التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي يجب أن يكونا على رأس أولويات الحكومة، وأيضًا مجالات الطاقة.

وطالب آخر بضرورة التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وأيضًا بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

تشكيل الحكومة الجديد


حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرًا للمالية

كامل عبدالهادي فرج وزيرًا للصناعة والنقل

شريف فتحي علي عطية وزيرًا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال

رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان

مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرًا للتضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرًا للثقافة 

محمد أحمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم العالي 

أشرف صبحي محمد عامر وزيرًا للشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد محمود الأزهري وزيرًا للأوقاف

هاني عاطف نبهان سويلم وزيرًا للموارد المائية والري

كريم إبراهيم علي بدوي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرًا للطيران المدني.

تشكيل الحكومة الجديد السيسي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

مواد متعلقة

منال مخائيل ومايا مرسي ورانيا المشاط.. 4 سيدات في الحكومة الجديدة

بعد الإفراج عن أسرى.. مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف الخلاف بين أعضاء حكومة الاحتلال

صدمة جديدة لماكرون.. حزب التجمع اليمينى يحتل المركز الأول بالانتخابات التشريعية فى فرنسا

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف آخر مستجدات الجهود المصرية لإدخال المساعادت لغزة

رغم أدائه الهزيل بمناظرته مع ترامب.. القادة الديمقراطيون يعلنون دعمهم بايدن بالانتخابات

مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال شن 5 غارات جوية على الجنوب اللبنانى اليوم

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات بغزة راح ضحيتهما 23 شهيدًا

الأمن القومى الإسرائيلى يدعو لإقالة رئيس الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء بغزة

الأكثر قراءة

أسماء المحافظين الجدد

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة.. دمج حقائب ونائبان لمدبولى

ياسر كامل وشريف الكيلانى نائبان لوزير المالية

حفيد بطل حرب أكتوبر.. مَن هو الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم الجديد؟

تحرش بجارته وقتل زوجها.. حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات

بعد تعيينه محافظًا للإسكندرية.. ننشر السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى