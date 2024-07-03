الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مَن هو أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم؟

الدكتور أيمن بهاء
الدكتور أيمن بهاء الدين

أفادت مصادر مطلعة بترشيح الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائبًا لوزير التربية والتعليم، بالتشكيل الحكومي الجديد.

ويشغل بهاء الدين فى التشكيل الحكومي الجديد، منصب نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وذلك خلفًا للدكتور محمد مجاهد الذي وافته المنية خلال العام الجاري.

الدكتور أيمن بهاء الدين، أستاذ هندسة الحاسبات- جامعة عين شمس، هو أحد الأسماء المعروفة في مجال التعليم العالي وتحديدًا فيما يخص الحاسوب والأمن السيبراني.

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وشغل بهاء الدين عدة مناصب قيادية، وآخر منصب له قبل الانضمام إلى SUT -البوليتكنيك في مصر- هو عميد كلية علوم الحاسوب ورئيس مجلس شئون الطلاب في جامعة مصر الدولية، وشغل منصب أيمن منصب مستشار نائب الوزير للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وانفردت قناة "إكسترا نيوز" بالتشكيل الوزاري الجديد كاملًا، حيث من المقرر أن تؤدى مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة:

والتشكيل الكامل هو:

حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرًا للمالية

كامل عبدالهادي فرج وزيرًا للصناعة والنقل

شريف فتحي علي عطية وزيرًا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال

رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان

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مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرًا للتضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرًا للثقافة 

محمد أحمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني

أشرف صبحي محمد عامر وزيرًا للشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد محمود الأزهري وزيرًا للأوقاف

هاني عاطف نبهان سويلم وزيرًا للموارد المائية والري

كريم إبراهيم علي بدوي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرًا للطيران المدني.

منصب نائب وزير التربية والتعليم أستاذ هندسة الحاسبات أيمن بهاء الدين التشكيل الحكومي الجديد الذكاء الاصطناعي تحول الرقمي جامعة مصر الدولية

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