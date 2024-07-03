عمر مروان مودعًا وزارة العدل: "شرف" ابتغيت فيه التخفيف عن المواطن.. اعذروا أى تقصير

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل كلمة للمستشار عمر مروان، وزير العدل السابق، بعد انتهاء مهمته، واختيار المستشار عدنان فنجري، لتولي المنصب خلفًا له.

وقال مروان، في كلمته: "العدل قيمة سامية، ارتبطت بها منذ عام 1980، إلى أن كُلفت بمسئوليتها الوزارية في أواخر عام 2019، ويعلم ربي كم الجهد المبذول لإعمال جوهرها وترسيخ معناها، ليكون العدل نهجًا معتادًا لمن يتولى قدرًا من هذه المسئولية الثقيلة، واليوم بعد مرور أربع سنوات ونصف، أترك موقعي الوزاري الذي شرفت به، وتُوجت مسيرتي القضائية بخدمة الوطن فيه، مبتغيًا التطوير الشامل للمنظومة قضائيًا وإداريًا، والتخفيف عن المواطنين، والتيسير عليهم عند مباشرة أعمالهم أمام القضاء وفي المصالح المعاونة له، تنفيذًا لما كُلفت به من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

تابع: "انطلقت مسيرة التطوير، وخطت خطوات وثابة على أرض الواقع، يشهد بها كل منصف، وألتمس العذر عن أي تقصير كان، فالكمال لله– تعالى- وحده، وحسبي أن عملية التطوير مستمرة في الطريق المرسوم لها، وتبقى كلمة واجبة إلى كل من رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، المساعدين والمستشارين بوزارة العدل، العاملين في وزارة العدل والمصالح التابعة لها، العاملين في الجهاز الإداري بالمحاكم وبالجهات والهيئات القضائية".

واختتم مروان: "كل الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة في تطوير منظومة العمل من الناحيتين القضائية والإدارية، وثقتي فيكم كاملة لاستمرار هذه النقلة النوعية في آليات العمل، من أجل تحقيق التقدم الدائم واللائق بوطننا العزيز مصر، والله تعالى الموفق والمعين".