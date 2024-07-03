"القطن ملكا" وإنتاج سيارة مصرية.. "ملفات ضخمة" على طاولة وزير قطاع الأعمال العام

ترصد “الدستور” أبرز الملفات المنتظرة على طاولة وزير قطاع الأعمال العام الجديد، والمرتقب إعلان المهندس محمد الشيمي، مسؤلا عن الحقيبة وأدائه اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت لاحق اليوم.

مصانع وشركات قطاع الأعمال العام

أبرز ملف على طاولة وزير قطاع الأعمال العام الجديد هو استكمال تطوير المصانع والشركات واستكمال تنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام.

متابعة افتتاحات المصانع المطورة

يعد ثاني ملف على طاولة وزير قطاع الأعمال العام الجديد هو متابعة المصانع المطورة الجاهزة الافتتاح، مثل مصنع غزل 4 وأكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى ومصانع الأدوية.

إنتاج سيارة النصر للسيارات

ثالث ملف أمام وزير قطاع الأعمال العام الجديد هو العمل على إنتاج السيارة الكهربائية في شركة النصر للسيارات، وتوطين صناعة السيارات في مصر.

برنامج الطروحات الحكومية

رابع ملف أمام الوزير الجديد هو متابعة الشركات الجاهزة للطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية في إطار العمل علي تنفيذ توجه الدولة نحو استكمال برنامج الطروحات الحكومية.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

خامس ملف أمام وزير قطاع الأعمال العام الجديد هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى لشركات قطاع الأعمال العام.

تطوير 64 مصنع للغزل والنسيج.. وإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم

وتعد أهم المشروعات الكبرى القومية في قطاع الأعمال العام تتمثل في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي تتمثل في تطوير نحو 64 مصناع باستثمارات أكثر من 50 مليار جنيه عقب تحرير سعر الصرف، وتحظى مدينة المحلة الكبرى بـ40٪ من حجم هذه الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من تطوير مصنع غزل 4، والانتهاء من تركيب معدات أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى وهو مصنع غزل 1.

من المقرر التشغيل التجريبي له قريبا ومن ثم العمل علي التعاقد عل تصدير منتجاته للخارج بالإضافة إلى أنه خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج تشمل إنشاء أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز في مدينة دمياط بخلاف إنتاج القميص المصري الفاخر من القطن طويل التيلة، بخلاف عمل مجمعات للتصدير في كلا من المحلة وحلوان وكفر الدوار، حيث اشتمل مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج علي دمج نحو 32 شركة في 9 شركات منهم 8 شركات صناعية وشركة لتداول القطن.

تطوير محالج القطن

كما اشتملت خطة تطوير الغزل والنسيج على تطوير محالج القطن، حيث تم دمج نحو 24 محلجا في 6 محالج قطن جديدة، تم الانتهاء من نحو 4 محالج قطن، وجار الانتهاء من المحلج الأخير.

تصنيع الأتوبيسات صديقة للبيئة وإنتاج أول سيارة للنصر للسيارات

شهد مشروع أحياء شركة النصر للسيارات عقب دمج شركة الهندسية للسيارات معها إنتاج الأتوبيسات صديقة البيئة التي تعمل بالغاز الطبيعي، كما جاري العمل علي انتاج الأتوبيسات السياحية وإنتاج أول سيارة لشركة النصر للسيارات، حيث يشمل مشروع إنتاج السيارة على إنتاج 3 فئات فئة تعمل بالوقود وأخرى تعمل بالمزج بين الوقود البنزين والكهرباء وثالثة تعمل بالكهرباء بتكلفة مبدئية تبلغ نحو 25 مليون دولار لإنتاج نحو 20 ألف سيارة ترتفع إلى نحو 40 ألف سيارة في المرحلة الثانية عبر التعاون بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص المصري والأجنبي.

تطوير مصانع الأسمدة الحكومية بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار

يعد تطوير مصانع الأسمدة الحكومية من المشروعات الكبرى، حيث سبق افتتاح مصنع كيما 2 باستثمارات بلغت نحو 12 مليار جنيه وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2019، وجاري العمل على تطوير المصنع القديم بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون دولار بخلاف تطوير مصنع الدلتا للأسمدة بتكلفة تبلغ نحو مليار دولار، وتطوير مصنع النصر للأسمدة عبر إقامة مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بتكلفة تبلغ نحو مليار دولار بخلاف تطوير بعض خطوط الإنتاج في شركة مصر لصناعة الكيماويات احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون دولار.

مصانع جديدة في صناعة الألومنيوم بنحو 5 مليار دولار.

إنشاء مصنع جديد للألومنيوم بتكلفة 3 مليارات دولار

تشهد المشروعات الكبرى في قطاع الأعمال العام العمل على إنشاء مصنع جديد في العين السخنة بتكلفة تبلغ نحو 3 مليارات دولار عبر التعاون مع إحدى الشركات الامارتية بخلاف إنشاء مصنع لإنتاج خام الألومنيوم في منطقة المثلث الذهبي بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار دولار مع إحدى الشركات البحرينية.

مصنع جديد بتركيز خام الفوسفات بتكلفة 400 مليون دولار

يعد مشروع رفع زيادة تركيز خامات الفوسفات بتكلفة تبلغ نحو 400 مليون دولار عبر التعاون بين شركة النصر للتعدين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال والقطاع الخاص المصري والأجنبي من المشروعات الهامة التي يتم العمل عليها حاليا.

تطوير “الدلتا للصلب” بتكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار

تم العمل على تطوير مصنع الدلتا للصلب بتكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى وجاري العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية، وتم التعاون مع احدي شركات قطاع الخاص من أجل انتاج البيلت ورفع الطاقة به إلى نحو 500 ألف طن.