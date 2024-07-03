بعد تجديد الثقة فيه.. السيرة الذاتية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تشكيل الحكومة الجديدة والذي جاء بها استمرار الدكتور محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي تولى هذا المنصب منذ أغسطس 2022 حتى الآن.

وفيما يلي أبرز المعلومات عنه

-حصل الدكتور أيمن عاشور على الدكتوراه عام 1993 من معهد العمارة في موسكو بروسيا في فلسفه العمارة والإسكان

-حصل على دبلوم الدراسات العليا في التخطيط الحضري والإسكان من معهد دراسات الإسكان بتردام بهولندا عام 1985، وحاصل على ماجستير العلوم الهندسية عام 1986 من كليه الهندسة جامعة عين شمس، وحاصل على بكالوريس الهندسة عام 1982 كليه الهندسة جامعة عين شمس

-شغل الدكتور أيمن عاشور منصب نائب وزير التعليم العالى من 22 ديسمبر 2019 حتى أغسطس 2022، كما شغل منصب المدير التنفيذى للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، وأستاذ العمارة والتخطيط العمرانى والإسكان بكلية الهندسة جامعة عين شمس منذ عام 2005 حتى الآن.

الوظائف التي شغلها وزير التعليم العالي

-كما شغل الدكتور أيمن عاشور مدير وحدة التصميمات والدراسات والبحوث التخطيطية بمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس منذ 2003 / 2009، وأستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة عين شمس اعتبارا من 2000 حتى 2005، مدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة عين شمس اعتبارا من 1993 وحتى 2000، مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية من 1987 حتى 1993، معيد بقسم الهندسة المعمارية من 1983 حتى 1987.

-شارك كعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء عام 2014، وهو المجلس المسئول عن وضع استراتيجيات وخطط التنمية العمرانية المستقبلية.

-تقلد منصب رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المشروعات القومية الخاصة بإنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثيه عام 2018، وعضو مجلس إدارة المركز الطبي لسكك حديد مصر في الفترة من 2013 إلى 2017، وعضو مجلس إدارة جمعية الإرتقاء بالبيئة العمرانية لتطوير العشوائيات، وعضو اللجنة الفنية العلمية العليا للجهاز القومي للتنسيق الحضاري منذ عام 2016.

-عين كاستشاري مشروعات تطوير الأقصر وتحويلها إلى متحف عالمي مفتوح، واستشاري مشروع تطوير طريق الكباش وتطوير ساحة الكرنك، واستشاري مشروعات التنمية الشاملة لمحافظات (البحيرة (رشيد) – مدينة 6 أكتوبر – البحر الأحمر (الغردقة)- الإسماعيلية).