بعد تعرضها لحادث مميت.. من هى لونا الشبل مستشارة بشار الأسد؟

تعرضت لونا الشبل المستشارة الخاصة للرئيس السوري بشار الأسد، لـ"حادث سير" على أحد الطرق المؤدية إلى مدينة دمشق مساء الثلاثاء، ما أدى إلى دخولها العناية المشددة وهى في حالة حرجة.

حالة لونا الشبل الصحية

وبحسب ما أعلنه المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية في سوريا، فإن لونا الشبل تعرضت لحادث مروري، حيث أنحرفت السيارة التي كانت تقلها وخرجت عن مسارها، ما أدى إلى تعرضها لإصابات "شديدة"، نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث تبين أنها تعرضت لنزيف في المخ.

ولفتت الرئاسة السورية إلى أن حالة لونا الشبل استدعت إدخالها إلى العناية المشددة لتتلقى العلاج من فريق طبي مختص، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ولونا الشبل تُعتبر من الدائرة الضيقة المقربة من الرئيس السوري وهي المسؤولة الإعلامية له وللحكومة السورية، وقد لعبت عقب تحقيقها صعودًا سريعًا على الساحة، دورًا أساسيًا في القرارات السياسية التي اتخذها بشار الأسد، وفيما يلي أبرز المعلومات المعروفة عنها.

من هى لونا الشبل مستشارة بشار الأسد؟

من مواليد 1975 وهي درزية من السويداء، حصلت على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام وعملت لفترة وجيزة في التلفزيون السوري.

قدمت نفسها إعلاميًا بشكل جيد وأظهرت شخصية قوية، مما أقنع شبكة الجزيرة القطرية بضمها عام 2003، عندما كانت في أواخر العشرينيات من عمرها فقط.

تألقت في برنامجها "للنساء فقط" وأجرت عددًا من المقابلات وقدمت تغطية حية، خاصة خلال حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

في مايو 2010، استقالت من شبكة الجزيرة الإخبارية بعد اتهامها هى وأربعة زميلات آخريات بعدم ارتداء ملابس محتشمة بما فيه الكفاية.

عادت للعمل في التلفزيون السوري كمذيعة ومحللة سياسية عقب بدء الربيع العربي الذي أمتد إلى وطنها سوريا.

نجحت في وضع نفسها في المعسكر الموالي للأسد وحصلت على ترقيات سريعة، واحتلت ثاني أعلى منصب إعلامي في القصر الرئاسي كمسؤولة صحفية للأسد، بعد المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس بثينة شعبان كإعلامية.

انفصلت عن زوجها الصحافي اللبناني سامي كليب في عام 2014 بعد زواج دام أربع سنوات. وكانا الاثنان يعملان في قناة الجزيرة.

بعد وقت قصير من انفصالها، تزوجت من عمار ساعاتي، رئيس اتحاد الطلاب الموالي للحكومة السورية، وهو الرجل الذي يتجاوز نفوذه منصبه الذي شغله لسنوات عديدة.

أثار زواجها من الساعاتي ضجة كبيرة بين وجهاء مدينة السويداء، حيث من النادر جدًا أن تتزوج امرأة درزية من رجل من ديانة أخرى. وكان الزواج السياسي أكثر وضوحًا بين الزوج الدمشقي وشريكته الدرزية.

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