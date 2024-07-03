أهم الملفات الصحية المطروحة على طاولة وزير الصحة في الحكومة الجديدة

تولى الدكتور خالد عبد الغفار منصب وزير الصحة والسكان، فى الحكومة الجديدة وكشفت مصادر بالوزارة، عن أبرز الملفات المهمة على مكتبه.

وأشارت لـ “الدستور” إلى أن أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الصحة في الحكومة الجديدة تشمل التوسع فى تطبيق التأمين الصحي الشامل بكافة المحافظات، مبادرات الصحة العامة، المشروعات القومية لإنشاء وتطوير المنشأت الصحية، توطين صناعة الدواء واللقاحات، التعاون مع القطاع الخاص والشركات والجهات بكافة دول العالم لتطوير المنظومة الصحية.

وأكدت أن الوزارة لديها الكثير من الملفات الصحية التى تمس المواطن المصرى في المقام الأول لذلك تعمل الوزارة جاهدة على توفير الخدمات الطبية بطريقة سهلة.