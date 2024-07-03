الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسناوى: التضامن عليها عبء احتياجات المواطنين.. ومايا مرسى تملك سيرة ذاتية مشرفة

الدكتور أبو الفضل
الدكتور أبو الفضل الإسناوى

قال الدكتور أبوالفضل الإسناوى، الخبير السياسي، إن تولي الدكتورة مايا مرسي منصب وزيرة للتضامن الاجتماعي جاء وفقًا للأعباء على وزارة التضامن، وهي وزارة مرتبطة بالبرامج الاجتماعية، وترتبط بأولويات المواطنين.

وأضاف الإسناوى، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مايا مرسي تملك سيرة ذاتية مشرفة وأكثر ارتباطًا ببرامج الوزارة، ووجودها كرئيسة فرق العمل لتمكين المرأة مرتبط بوزارة التضامن الاجتماعي.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة

وتابع الخبير السياسي أن وزارة التضامن الاجتماعي عليها عبء احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الدكتورة مايا مرسي لديها قدرة كبيرة جدًا على السياسات القادمة، وستقوم بدور تعزيزي وتطويري لبرامج الحماية الاجتماعية.

أبو الفضل الإسناوي سيرة ذاتية مشرفة مايا مرسي وزارة التضامن الامم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة

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