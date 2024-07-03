الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات

النائب عمرو هندي،
النائب عمرو هندي،

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات، والأسماء المعلنة حتى الآن تعكس الحرص على اختيار كفاءات قادرة على تحقيق طموحات الشارع المصرى والمواطن البسيط.

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتى فى توقيت مهم للغاية، وذلك لمواجهة وتيرة المستجدات الخارجية، والوقوف أمام التحديات التي تفرضها المعطيات العالمية والإقليمية والمحلية، وهناك العديد من الملفات التى تتطلب حسمًا من الوزراء الجدد، على أن يكون المواطن هو المحرك الأساسى للحكومة الجديدة خاصة الوزارات الخدمية.

العمل الشاق

وأشاد النائب عمرو هندي باختيار أصحاب الكفاءات، موضحًا أن "الفترة الراهنة تتطلب العمل الشاق على الأرض لمواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على محددات الأمن القومى، واستمرار بناء الإنسان المصرى، والعمل بشكل حاسم وجاد في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة، وهذا بدوره يتطلب أصحاب كفاءة عالية، والأسماء المعلنة حتى الآن ذي  قدر كبير من الخبرة والكفاءة".

وأشار النائب عمرو هندي إلى أن الشارع المصرى ينتظر من الحكومة الكثير من العمل، ومن المنتظر تحقيق تقدم في مجموعة ملفات نوعية لاستكمال مسيرة النجاحات والمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية والمتوقع خلال الفترة المقبلة.

الحكومة الجديدة أولويات الحكومة الجديدة ابرز الملفات امام الحكومة الجديدة اجندة الحكومة الجديدة مجلس النواب قال النائب عمرو هندى

مواد متعلقة

"عربية النواب" تطالب بوضع "رضا المواطن" على رأس أولويات الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

بعد تعيينه محافظًا للإسكندرية.. ننشر السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد حسن

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة.. دمج حقائب ونائبان لمدبولى

أسماء المحافظين الجدد

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة في الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة