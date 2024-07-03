برلمانى: الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات، والأسماء المعلنة حتى الآن تعكس الحرص على اختيار كفاءات قادرة على تحقيق طموحات الشارع المصرى والمواطن البسيط.

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتى فى توقيت مهم للغاية، وذلك لمواجهة وتيرة المستجدات الخارجية، والوقوف أمام التحديات التي تفرضها المعطيات العالمية والإقليمية والمحلية، وهناك العديد من الملفات التى تتطلب حسمًا من الوزراء الجدد، على أن يكون المواطن هو المحرك الأساسى للحكومة الجديدة خاصة الوزارات الخدمية.

العمل الشاق

وأشاد النائب عمرو هندي باختيار أصحاب الكفاءات، موضحًا أن "الفترة الراهنة تتطلب العمل الشاق على الأرض لمواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على محددات الأمن القومى، واستمرار بناء الإنسان المصرى، والعمل بشكل حاسم وجاد في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة، وهذا بدوره يتطلب أصحاب كفاءة عالية، والأسماء المعلنة حتى الآن ذي قدر كبير من الخبرة والكفاءة".

وأشار النائب عمرو هندي إلى أن الشارع المصرى ينتظر من الحكومة الكثير من العمل، ومن المنتظر تحقيق تقدم في مجموعة ملفات نوعية لاستكمال مسيرة النجاحات والمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية والمتوقع خلال الفترة المقبلة.