الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية والقاهرة 37

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية.

ولفتت "غانم" إلى أن اليوم يسوده طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية على الطرق في ساعات الصباح الأولى، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات الرطوبة لتتراواح بين 75% و80%، وتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن هناك نشاطًا للرياح معتدلًا على كل الأنحاء الأخرى على فترات متباعدة من اليوم، موضحة أن حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 1،5:2 متر.. السطحية شمالية شرقية.



درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 37 الصغرى 26

العاصمة الإدارية العظمى 37 الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 32 والصغرى 22

مطروح العظمى 32 الصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 39، الصغرى 30

الغردقة العظمى 39، الصغرى 30

أسيوط العظمى 40، الصغرى 25

سوهاج العظمى 41 الصغرى 26

قنا العظمى 42 الصغرى 29

الأقصر العظمى 42 الصغرى 29

أسوان العظمى 43 الصغرى 29

