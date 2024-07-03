الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فحص 1000 مواطن فى أول أيام قافلة طبية مجانية بالتل الكبير فى الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أعمال القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية أبوعيادة بإدارة التل الكبير الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

تفاصيل القافلة الطبية المجانية 

وقالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه بلغ إجمالي تردد المواطنين خلال اليوم الأول 422 مواطنًا، وعن اليوم الثاني 589 من خلال 8 عيادات تخصصية "الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، جلدية، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة"، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة بثينة بركات، منسق القوافل، إلى أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 261 مواطنًا بعيادة الباطنة و195 مواطنًا بالجراحة، و46 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 28 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 208 حالات بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 45 حالةً، بينما استقبلت عدد 83 حالة بعيادة الأسنان، و143 حالة بعيادة الجلدية، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا، فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

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