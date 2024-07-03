الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حصر وتحديث قاعدة البيانات.. استعدادات مكبرة لتنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات بالمنيا

إزالة التعديات بالمنيا
إزالة التعديات بالمنيا

كثفت محافظة المنيا من استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمراكز المحافظة التسع، لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات المخالفة بشكل فورى تحقيقا للصالح العام.

وأعلنت المحافظة أن الموجة 23  لإزالة التعديات من المقرر تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية والتي ستبدء خلال الفترة من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024.

وكان عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة المنيا، قد عقد اجتماعا بديوان الوحدة المحلية بحضور نواب المركز ورؤساء الأحياء والقرى وممثلى جهات الولاية من الأوقاف والري والزراعة والتربية والتعليم وشركة المياة والصرف الصحي، للتنسيق وجدولة خطة العمل لبداية أعمال الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى من المقرر أن تبدأ بعد أيام قليلة.

 ناقش الاجتماع عدد حالات التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ووجه بضرورة الإزالة الفورية لكافة التعديات على الأراضى المخصصة للغابات الشجرية، كما وجه رؤساء القرى والأحياء بعمل بيان بالتعديات وتجهيز جميع معدات الوحدة المحلية والقرى والأحياء لتكون جاهزة للعمل على أكمل وجه، لأن هذه الحملات هى بمثابة مهمة وطنية لصالح الوطن والمواطن ونحن جميعًا نسعى لتطبيق القانون وتحويل أي مخالف لجهات التحقيق.

وأعلن المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، عن بدء التجهيزات لانطلاق الموجة 23 من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا وضع خطة متكاملة لرصد ومتابعة حالات البناء المخالف والتعامل معها فى المهد وإزالة التعديات واسترداد حقوق الدولة وتحديث قاعدة البيانات وإعداد حصر للحالات بالتنسيق مع جهات الولاية.

مركز ملوي يتابع موجة إزالة التعديات

وشهد تــاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، اصطفاف المعدات والمركبات استعدادا لتنفيذ موجة الإزالات الـ 23، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أراضى أملاك الدولة، وذلك بمقر الاصطفاف الصحراوى الشرقى للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها للقيام بالمهام فى استرداد أراضى أملاك الدولة حيثُ شهد تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل، موجها الشكر لكل المشاركين في الاصطفاف لجاهزيتهم واستعدادهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

وعقد الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، اجتماعًا موسعًا بشأن التجهيزات اللازمه لتنفيذ الموجه 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أكد خلاله أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة وأملاكها، كما كلف جهات الولاية بالتنسيق مع رؤساء القرى بعمل حصر دقيق لكل حالات التعدي وارسال كشوفات حصر التعدي الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، مشددا على مديري جهات الولاية بالتواجد أثناء عملية الإزالة على أن يكونوا مسؤولين مسئولية كاملة عن تحديد أماكن التعدي.

يذكر أن مراكز شمال المنيا "المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة"، هي أكثر مراكز المحافظة التسع في تنفيذ الإزالات ومخالفات البناء ويأتي في المقدمة مركز ومدينة بني مزار.

 

 

إزالة التعديات بالمنيا
إزالة التعديات بالمنيا
إزالة التعديات بالمنيا
إزالة التعديات بالمنيا
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