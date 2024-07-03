بعد تجديد الثقة فيه.. من هو رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي الثقة في المهندس رأفت هندي الذي يتولى منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:



-يشغل المهندس رأفت هندي منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وهو أيضًا رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يشغل منصب رئيس قطاع الأمانة العامة منذ منتصف يوليو 2018.

-ويتمتع هندي بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال تقديم نماذج متنوعة من الحلول الاستراتيجية والتقنية لمشاريع الاتصالات والبنية الأساسية، والتي يجرى تنفيذها بنجاح على المستويين الوطني والدولي.

-أسس هندي قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006 والذي نجح في تنفيذ أكثر من 100 مشروع، من بينها مشروع البنية الأساسية للقرية الذكية وشبكة الجامعات المصرية وأول نظام لكروت الدفع الإلكترونية بمصر.

-خلال تنفيذ هذه المجموعة الواسعة من المشاريع، نجح هندي في إنشاء علاقات قوية مع العديد من الهيئات الحكومية.

-اشتهر هندي بقدرته على تأسيس فرق عمل بأعلى مستوى أداء، مع تركيزه على تطوير مهارات الابتكار.

