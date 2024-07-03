انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية في ساحل العميد بمطروح

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح بمنطقة ساحل العميد التابعة للإدارة الصحية بالحمام، وتستمر حتى غدٍ الخميس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين.

-التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة – الجراحة - تنظيم أسرة- والنساء والتوليد- الأسنان"، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

-توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار إلى أن القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، مؤكدًا أنه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد، مضيفًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية فى كل القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصًا على تخفيف العبء عنهم.