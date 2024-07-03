الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبيب على الجفرى يهنىء أسامة الأزهرى لتوليه وزارة الأوقاف

أسامة الأزهرى
أسامة الأزهرى

هنأ الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد؛ لتوليه حقيبة وزارة الأوقاف في الحكومة الجديدة.

وكتب "الجفري" عبر صفحته الرسمية: أسأل الله أن يعين أخي العلامة المُحَدِّث الشيخ أسامة الأزهري على حسن القيام بأمانة خدمة تبليغ كلمة الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يؤيده بجند التوفيق الرباني، وأن يُمِدَّه بمدد الهدي النبوي، وأن يُلهمَهُ مراضيه في النيّات والأقوال والأفعال والقرارات، وأن ينفع به وبعلمه البلاد والعباد.

ملفات على طاولة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

من هو الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الجديد؟

- ولد الأزهري في محافظة الإسكندرية، ثم انتقل مع الأسرة إلى سوهاج.

- والده كان رجلًا صالحًا وناظرًا لمدرسة، واهتم بتعليمه وتحفيظه القرآن الكريم، وكان حريصًا جدًا على إلحاقه الكُتّاب، والأزهر الشريف.

- عُرف بالشغف وحبه للقراءة وشجعه والده على القراءة وحب العلم وحفظ القرآن، وجد شغفه في مكتبة والده وكان يسأله في أدق التفاصيل بين الكتب والمؤلفات.

- كان فى الصف الخامس الإبتدائي حين أهداه والده كتاب "بدائع الزهور فى وقائع الدهور".

- قرأ عن العلماء وسيرهم الذاتية، وحرص على الاستفادة مما قرأوه وتعلموه وطريقة طلبهم للعلم، وبدأ في القراءة عن فخر الدين الرازى، والإمام السيوطى والإمام شرف الدين النووى.

- قدم العديد من الكتب والمطبوعات للمكتبة الإسلامية الحديثة، منها كتاب "إحياء علوم الحديث"، وكتاب "أسانيد المصريين"، و"المدخل إلى أصول التفسير"، و"معجم الشيوخ"، و"الإحياء الكبير لمعالم المنهج الأزهري المنير"، و"صائد اللؤلؤ، خطوات على طريق بناء الإنسان"، و"الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، و"جوهرة أعلام الأزهر"، وهي توثيق ودراسة لتراجم علماء الأزهر فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، مرتّبة على سنوات الوفيات، من وفيات سنة 1300 هجرية 1882 ميلادية، إلى وفيات العام الهجرى 1439، 2018 ميلادية.

- أهدى الموسوعة إلى الأزهر الشريف ومصر العظيمة، واستغرق العمل فيها 16 سنة، 10 منها كانت جمعًا للمادة العلمية، و6 عكوفًا ومنقطعًا ومنكبًا على التنفيذ والتدوين والتحرير والصياغة.

- قابل الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء، من بينهم ملك المغرب وملك الأردن ورئيس دولة الإمارات ورئيس إندونيسيا وسلطان ماليزيا، والعديد من الملوك والرؤساء، إلى جانب الفقراء والبسطاء والسائلين والمحتاجين.

الحبيب الجفري يهنيء أسامة الأزهري توليه وزارة الأوقاف

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