مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-7-2024 في الدوري المصري والأمريكي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-7-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد فاركو، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري نايل.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة فاركو ضد الزمالك: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأمريكي

- مباراة شارلوت ضد إنتر ميامي: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.

- مباراة دي سي يونايتد ضد سينسيناتي: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.

- مباراة تورنتو ضد أورلاندو سيتي: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.

- مباراة نيويورك سيتي ضد مونتريال: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة منافسه الداخلية، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري نايل للموسم الجاري.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الداخلية في دوري نايل، غدًا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره فاركو، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري نايل للموسم الجاري.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد فاركو في دوري نايل، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.