الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-7-2024 في الدوري المصري والأمريكي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-7-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد فاركو، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري نايل.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة فاركو ضد الزمالك: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأمريكي

- مباراة شارلوت ضد إنتر ميامي: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.

 - مباراة دي سي يونايتد ضد سينسيناتي: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.

- مباراة تورنتو ضد أورلاندو سيتي: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.

- مباراة نيويورك سيتي ضد مونتريال: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.

txt

دورى نايل.. الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب فاركو فى غياب 12 لاعبا

txt

بلدية المحلة يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام مودرن سبورت فى دورى نايل

txt

دورى نايل.. سيراميكا كليوباترا يستضيف الإسماعيلى فى مباراة متكافئة بالجبل الأخضر

txt

البرتغال يمر بصعوبة من سلوفينيا ويضرب موعدًا مع فرنسا فى ربع نهائى اليورو

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة منافسه الداخلية، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري نايل للموسم الجاري.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الداخلية في دوري نايل، غدًا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره فاركو، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري نايل للموسم الجاري.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد فاركو في دوري نايل، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة دوري نايل الزمالك فيوتشر الاسماعيلى الدوري الامريكي موعد مباراة الأهلى القادمة موعد مباراة الزمالك القادمة

مواد متعلقة

هولندا تتحدى رومانيا.. وصدام ناري بين النمسا وتركيا في ثمن نهائي يورو 2024

يورو 2024: تراجع منتخب فرنسا يهدد مستقبل ديشامب مع الديوك

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

هل يعود للزمالك؟.. غموض حول مصير أشرف بن شرقى بعد رحيله عن الريان القطرى

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش وترتيب الفريقين في دوري نايل والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل اليوم وترتيب الفريقين

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والدوري المصري وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

دى بروين يحسم موقفه النهائى بشأن مستقبله مع مانشستر سيتى

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات فاضحة.. والمتهمة: بستعرض رشاقتى

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

قائد المنطقة المركزية العسكرية.. من هو اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس الجديد

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات في الملفات الشائكه للوزاره الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة