أول سيدة تتولى منصب نائب وزير الكهرباء.. من هى صباح مشالى؟

كشفت مصادر عن اختيار المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتحلف اليمين الدستورية لتولي منصب نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلفًا للمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء السابق، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وفيما يلي أبرز المعلومات عنها

-تخرجت المهندسة صباح مشالي في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1986 شعبة كهرباء، كما درست بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وتخرجت فيها عام 2002.

-التحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989، وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء منها المركز القومي للتحكم في الطاقة– المشروعات المركزية.

-درست في جامعة هارفارد الأمريكية «برنامج إعداد القيادات التنفيذية» بالشرق الأوسط عام 2003»، وعملت كعضو القومية المصرية الكهروتقنية والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية.

-شغلت منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، وتم تعيينها كأول سيدة لتتولى رئاسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، طبقًا للقرار الوزاري الذي أصدره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم 12 لسنة 2019

- تعد مشالي أحد خريجي أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطني 2005.

-شغلت من قبل منصب عضو مجلس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصريين.



-تشارك مشالي كعضو بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل (CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC)، بالإضافة إلى أنها تمثل منطقة شمال إفريقيا في منظمة AFSEC.