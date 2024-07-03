الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء إسماعيل محمد كمال محافظًا لأسوان خلفًا لأشرف عطية

اللواء إسماعيل محمد
اللواء إسماعيل محمد كمال

تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، وتتم مراسم حلف اليمين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، التي تشمل تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين. 

وجاء تعيين الدكتور لواء إسماعيل محمد كمال محافظًا لأسوان، خلفًا للواء أشرف عطية عبدالباري، وذلك ضمن تغييرات حركة المحافظين. 

تدرج اللواء إسماعيل كمال في الكلية الحربية حتى شغل منصب مدير المعاهد العسكرية، وتم اختياره محافظًا لأسوان خلال تغييرات حركة المحافظين ضمن الحكومة الجديدة. 

وبعد تداول العديد من الأخبار حول تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، بعد تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين، انتشرت حالة من الترقب والتأهب للأهالي في كل محافظات الجمهورية للتعرف على التغيير الجديد.

ودار العديد من التساؤلات في الشارع الأسواني حول هل ستشمل التغيرات الجديدة للحكومة المصرية، بقاء اللواء أشرف عطية محافظا لأسوان، الذي حقق العديد من النجاحات والإنجازات، أما سيكون هناك محافظ جديد يتولى مسئولية المحافظة بعده.

قال محمود عبدالمنعم، أحد مواطني أسوان، إننا نتمنى خلال الفترة القادمة استكمال المشروعات التنموية الكبيرة داخل المحافظة، والتي شاهد المواطنون ثمارها على يد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن مدينة أسوان شهدت العديد من التغييرات التي لمسنا ثمارها سواء فى المدينة أو على مستوى القرى أيضًا، ونتمنى أن يستمر الوضع في ساحرة الجنوب للأحسن دائمًا، والتي من أبرزها مشروع التطوير والتجميل الذي شمل ميدان المحطة والسوق السياحية وحديقة درة النيل، بجانب مشروع ممشى أهل مصر وتضمن تطوير كورنيش النيل بشكل شامل.

وقالت مواطنة أخرى إن المحافظة شهدت تغييرات عديدة، شعرنا بأن أسوان تسير على خطى جيدة ستجعلها فى المكانة التي تليق بها، ولكن ما زال هناك العديد من المطالب والتغيرات التي لا بد من النظر إليها حتى تكون المحافظة دون أي سلبيات.

وتابعت أن أبرز هذه المطالب الاهتمام بمشروعات رصف الطرق وتسوية الشوارع في المناطق تحديدًا الحيوية، بجانب الاهتمام بنظافة الشوارع الداخلية كما هو حال شارع كورنيش النيل والقضاء على حالة العشوائية التي تتسبب فيها ظاهرة "التكاتك" داخل المدينة، ووضع حد للالتزام لهم وغرامات وعقوبات رادعة لجميع سائقي "التكاتك".

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