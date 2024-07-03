الأربعاء 03 يوليو 2024
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بعد تعيينه محافظًا للإسكندرية.. ننشر السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد حسن

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الجديد

أكدت مصادر مطلعة تعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظًا للإسكندرية، والذي كان يشغل منصب قائد القيادة الاستراتيجية ومشرفًا على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.

وتستعرض “الدستور” خلال السطور التالية السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الجديد.

ولد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، أول يناير 1958، وتخرج فى الكلية البحرية عام 1978، تم تعيينه بالقوات البحرية برتبة الملازم بحرى في 16 يونيو 1978، تمت ترقيته إلى رتبة لواء فى أول يناير 2008، كما تولى رئاسة أركان البحرية فى أبريل 2015 قبل أن تتم ترقيته  من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى قيادة القوات البحرية في 17ديسمبر 2016، كما تمت ترقيته لرتبة الفريق في 27 أبريل 2017.

حصل الفريق أحمد خالد حسن على بكالوريوس الدراسات البحرية، كما نجح فى اجتياز الفرقة الراقية "تنفيذيين"، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية قادة وأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتدرج محافظ الإسكندرية الجديد فى المناصب الحتمية داخل القوات البحرية، حتى وصل إلى منصب قائد قاعدة مطروح البحرية، ثم قاعدة البحر الأحمر البحرية، وتلاها قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، ووصل إلى منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قبل أن يتولى رئاسة أركان القوات البحرية، ثم منصب قائد القيادة الاستراتيجية ومشرفًا على التصنيع العسكري.

الدراسات العسكرية

بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1978.
فرقة الغطس الأولية عام 1981.
دورة اللغة الإنجليزية التخصصية عام 1982.
أمضى امتحان شهادة ربان أعالى البحار دورة فبراير 1985.
فرقة شئون إدارية حتمية عام 1986.
الفرقة الراقية تنفيذيين عام 1991.
دورة أركان حرب تخصص بحرى عام 1993.
أمضى بنجاح اختبار تولى قيادة وحدة بحرية عائمة بأعالى البحار عام 1993.
دورة المنظمة البحرية الدولية |IMO" عام 1999.
دورة الإستراتيجية الإفريقية عام 2001.
دورة حرب عليا عام 2004.
دورة تأهيل إعلامى للقادة عام 2012.
الدورة العليا لكبار القادة عام 2013.

الوظائف القيادية

قائد القرويطة "السويس".
قائد المدمرة "رشيد".
قائد الفرقاطة "توشكى".
رئيسًا لأركان لواء المدمرات.
قائدًا للواء الأول لنشات.
قائدًا للواء المدمرات.
رئيسًا لأركان قاعدة الإسكندرية البحرية.
قائدًا لقاعدة مطروح البحرية.
قائدًا لقاعدة البحر الأحمر البحرية.
قائدًا لقاعدة الإسكندرية البحرية.
مساعدًا لرئيس أركان حرب القوات المسلحة.
رئيسًا لشعبة العمليات البحرية.
رئيسًا لأركان القوات البحرية.
قائدًا للقوات البحرية في 17ديسمبر 2016.
قائد القيادة الاستراتيجية ومشرفًا علي التصنيع العسكري 14 ديسمبر 2021.

الأوسمة والأنواط

حصل الفريق أحمد خالد حسن على عدد من الأوسمة والأنواط:
نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية.
4 أنواط واجب العسكرى من الطبقة الثالثة.
نوط التدريب.
نوط الخدمة الممتازة.
ميدالية 25 أبريل.
ميدالية القوات البحرية.
ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
ميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر.
ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة يوليو.
ميدالية تحرير سيناء.
ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء.
ميدالية 25 يناير.
ميدالية 30 يونيو عام 2013.
ميدالية اليوبيل الفضى ليوم القوات البحرية.
ميدالية اليوبيل الذهبى ليوم القوات البحرية.

الفريق أحمد خالد حسن السيرة الذاتية محافظ الإسكندرية الجديد الدراسات العسكرية الوظائف القيادية

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