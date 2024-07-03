استخدامات مدهشة لماء الأرز في المنزل

ماء الأرز هو أحد المكونات البسيطة التي تتوفر في كل منزل تقريبًا، ولكنه يحمل في طياته فوائد واستخدامات مدهشة ومتعددة تتجاوز مجرد كونه ماء ناتج عن طهي الأرز، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “هيلث” الطبي.

إليك بعض هذه الاستخدامات:

العناية بالبشرة:

ماء الأرز يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة. يمكن استخدامه كتونر طبيعي للوجه حيث يساعد في تحسين ملمس الجلد وتقليل المسام الواسعة. كما أنه يعمل على تفتيح البشرة وتخفيف التصبغات الداكنة.

تقوية الشعر:

يعتبر ماء الأرز غنيًا بالأحماض الأمينية التي تساعد في تقوية الشعر وتحسين مرونته. يمكن استخدامه كغسول للشعر بعد الشامبو، مما يجعله أكثر لمعانًا ونعومة، ويساهم في تقليل تساقط الشعر.

تهدئة الجلد المتهيج:

يحتوي ماء الأرز على مضادات الالتهابات الطبيعية، مما يجعله فعالًا في تهدئة الجلد المتهيج والمحمر. يمكن استخدامه لتهدئة البشرة بعد التعرض للشمس أو لعلاج الطفح الجلدي.

تنظيف الأثاث:

يمكن استخدام ماء الأرز كمنظف طبيعي للأثاث الخشبي. يساعد في إزالة الأوساخ والبقع ويضفي لمعانًا طبيعيًا على الخشب دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية القاسية.

تحسين صحة النباتات:

يمكن استخدام ماء الأرز كسماد طبيعي للنباتات. حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعزز نمو النباتات وتزيد من حيويتها.

تحضير الخبز:

في بعض الثقافات، يُستخدم ماء الأرز كمكون في تحضير العجائن والخبز، حيث يضيف نكهة مميزة ويساهم في تحسين قوام العجين.

علاج حب الشباب؛

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يمكن استخدام ماء الأرز كعلاج طبيعي لحب الشباب. يساعد في تنظيف البشرة وتقليل الالتهابات، مما يساهم في تقليل ظهور البثور.

تنظيف الفواكه والخضروات:

يعد ماء الأرز بديلًا طبيعيًا وآمنًا لغسل الفواكه والخضروات. يساعد في إزالة الشوائب والمبيدات الحشرية بشكل فعال.

كيفية تحضير ماء الأرز:

الطريقة الأولى: اغسل كمية من الأرز بالماء العادي، ثم انقعه في ماء نظيف لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك، صفي الماء واحتفظ به للاستخدام.

الطريقة الثانية: بعد طهي الأرز، احتفظ بالماء الذي تم طهي الأرز فيه واستخدمه بعد أن يبرد.

باستخدام ماء الأرز، يمكن الاستفادة من فوائده العديدة وتحويله إلى مكون طبيعي متعدد الاستخدامات في روتين العناية اليومية.