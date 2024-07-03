جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المتبقية ومواصفات ورقة الامتحان

انتهي طلاب الثانوية العامة أمس الثلاثاء، من امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويستمر طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 في أداء امتحانات نهاية العام الدراسي حتي 17 يوليو الجاري، لذا ازدادت مؤشرات البحث عبر محرك البحث جوجل عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المتبقية

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية بـ الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 امتحان مادة الكيمياء، يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو، فيما يؤدون يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو مادة امتحان الأحياء لطلاب الشعبية العلمية علوم.

فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

وجاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكيمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات ورقة امتحان مادة الرياضيات الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.