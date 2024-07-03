الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حفيد بطل حرب أكتوبر.. مَن هو الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم الجديد؟

الدكتور محمد عبداللطيف
الدكتور محمد عبداللطيف

تولى الدكتور محمد عبداللطيف حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلفًا للدكتور رضا حجازي.

والدكتور محمد عبداللطيف هو نجل الدكتورة نرمين إسماعيل، وصاحبة مدراس نرمين إسماعيل، وهو أيضًا حفيد المشير أحمد إسماعيل، بطل حرب أكتوبر 1973.

بعد حلف اليمين.. ملفات شائكة على طاولة وزير التربية والتعليم الجديد

من هو وزير التربية والتعليم الجديد؟

ويشغل منصب المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل، والدته، وهي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أدفنست إديوكيشين مالكة مجموعة مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS. 

سافر الدكتور محمد عبداللطيف إلى أمريكا في سن الثالثة عشر عامًا من عمره للتعليم، ولكن فوجئ حينها بأن جميع الأولاد يعملون بجانب الدراسة، فقرر في ذلك الوقت أن يعمل ويتعلم في نفس الوقت.

وقرر "عبداللطيف" أن يبحث عن عمل، وبالفعل بدأ في الثالثة عشر من عمره بائعًا للجرائد، ثم عمل "ويتر" في مطعم، حيث إنه كان دائمًا فخورًا بكل عمل مر به، وأنه تعلم في وقت مبكر الاعتماد على نفسه، وفقًا لتصريحاته السابقة.

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أول رد لرضا حجازي بعد رحيله من منصب وزير التربية والتعليم

واستكمل محمد عبداللطيف دراسته الجامعية في مصر بعد إتمامه الثانوية، وفضل الاستمرار في العمل مع الدراسة، مؤكدًا أنه حينما عاد من أمريكا لم يدخل في مجال التعليم، مشيرًا إلى أنه في مجال التعليم من 25 عامًا.

التشكيل الوزاري الجديد

وكانت انفردت قناة "إكسترا نيوز" بالتشكيل الوزاري الجديد كاملًا، حيث من المقرر أن تؤدى مراسم حلف اليمين للوزراء الجدد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة:

والتشكيل الكامل هو:

حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرًا للمالية

كامل عبدالهادي فرج وزيرًا للصناعة والنقل

شريف فتحي علي عطية وزيرًا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال

رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان

مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرًا للتضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرًا للثقافة 

محمد أحمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم 

أشرف صبحي محمد عامر وزيرًا للشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد محمود الأزهري وزيرًا للأوقاف

هاني عاطف نبهان سويلم وزيرًا للموارد المائية والري

كريم إبراهيم علي بدوي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرًا للطيران المدني.

الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل المدير التنفيذي لمجموعة المدرسة محمد عبد اللطيف قناة اكسترا نيوز مجال التعليم

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