سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

تراجع سعر الريال السعودي، اليوم 3 يوليو 2024 مقابل الجنيه المصري، وانخفض الدين الخارجي لمصر إلى 160.60 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023-2024، مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بتراجع 7.427 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث

نعرض للقراء سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث وأصدر المركزي المصري، تعديلات بشأن ضوابط تشكيل مجالس إدارات البنوك، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن والاستقلالية عند تشكيل مجلس الإدارة، وأن يتضمن عدد ملائم من التنفيذيين بحد أقصى 3 أعضاء وكذلك غير التنفيذيين، مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الاربعاء 3 يوليو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.83 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

وبلغ صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.76 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع

وقدر الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.77جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.74 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.75 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

وحقق الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.72 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.74 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.82 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.