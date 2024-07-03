من هو محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد ؟

يؤدي الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال السابق، اليمين الدستوري لتولي حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوزير محمود عصمت من مواليد محافظة القاهرة عام 1954، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراة في الهندسة من جامعة داهاوس بكندا.

شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016، إلى جانب تولِّي منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.

وتعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوزارات الخدمية المتعلقة بالمواطنين بشكل مباشر وتضم العديد من الشركات والهيئات ومن أبرزها الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تتبعها 9 شركات توزيع كما تتبعها شركات الانتاج وتضم الوزارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما تضم وزارة الكهرباء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الطاقة الذرية، وبعض الهيئات الأخرى.

وتؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، ويعقب ذلك اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.

وشمل التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وقالت مصادر، إن الحكومة الجديدة تعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وأشارت المصادر إلى أن الأسماء الجديدة للوزارات جاءت كالتالي: عدنان فنجري وزيرًا للعدل، وسامح الحفني وزيرًا للطيران، وحسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والهجرة بعد الدمج، وشريف فاروق وزيرًا للتموين، وأسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، ومايا مرسي وزيرًا للتضامن الاجتماعي، وشريف الشربيني وزيرا للإسكان، وأحمد كوچوك وزيرًا للمالية.