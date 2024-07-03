الليلة.. انطلاق برنامجى "الحياة اليوم" مع محمد الباز و"كل يوم" لمحمد شردى

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، أولى حلقات برنامجي الحياة اليوم مع د. محمد الباز، على شاشة قناة الحياة، و"كل يوم" تقديم الإعلامي محمد شردي على شاشة قناة ON، وذلك ضمن خطة التطوير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار حرص الشركة المتحدة على إثراء المحتوى الإعلامي وتقديم خدمة إخبارية وثقافية متنوعة للمشاهد العربي.

وأصدرت الشركة المتحدة مؤخرًا قرارًا بانضمام الإعلامي د. محمد الباز إلى قناة الحياة، لتقديم برنامج التوك شو الرئيسى بالقناة "الحياة اليوم" بداية من اليوم الأربعاء، على أن يكون موعده الأسبوعي من الثلاثاء إلى الجمعة.

يذكر أن د. محمد الباز سبق له تقديم برنامجي "90 دقيقة" و"آخر النهار"، وخلال العام الماضي والحالى قدم برنامجه "الشاهد" على قناة إكسترا نيوز، وأضاف به إلى المكتبة الإعلامية المصرية والعربية ثمانية مواسم استضاف فيها ما يقرب من 200 شخصية عامة من كبار السياسيين والمفكرين والمثقفين والكتاب.

برنامج "كل يوم"

فيما يقدم الإعلامي الكبير محمد شردي، بداية من اليوم الأربعاء برنامج "كل يوم" على قناة ON، بمحتوى إعلامي متميز يناسب احتياجات الجمهور، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

يُذكر أن الإعلامي محمد شردي يمتلك خبرة كبيرة في المجال الإعلامي والصحفي تمتد لسنوات طويلة، وكان يقدم برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة مع الإعلامية لبُنى عسل، وسبق وترأس تحرير جريدة الوفد اليومية.

وقدّم "شردي" على مدار السنوات الماضية حلقات إعلامية متنوعة في الشأن الداخلي والخارجي، من خلال استضافة كبار الخبراء والمتخصصين في الملفات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكشف برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل انضمام الدكتور محمد الباز إلى قناة الحياة لتقديم برنامج "الحياة اليوم"، وانضمام الإعلامي محمد شردي لقناة "ON" لتقديم برنامج "كل يوم".



وتحدث، خلال الحلقة، كل من الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والإعلامي محمد مصطفي شردي، مع الإعلامية لبنى عسل عن كواليس الانضمام إلى القناة، والعديد من الموضوعات الأخرى التي تناولها اللقاء.

وأعرب د. محمد الباز عن شعوره بالفخر لانضمامه مؤخرًا لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن كل الزملاء الذين قدموا هذا البرنامج كانوا إضافة كبيرة للغاية من خلال خبراتهم الواسعة وإخلاصهم لما هو صحيح.

فيما أعرب الإعلامي محمد مصطفى شردي عن امتنانه العميق لفريق عمل قناة الحياة، مشيرًا إلى ارتباطه العاطفي بالأماكن التي يعمل فيها، قائلًا: "بشكر أسرتي في قناة الحياة، ودائمًا برتبط عاطفيًا بالأماكن التي أعمل فيها، والحمد لله كونت أسرة ناجحة في هذا البرنامج وأتمنى التوفيق لهم".