قالت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين، إن المهرجان في نسخته الثانية، يستهدف إرضاء الأذواق كافة في اختيار المطربين المشاركين، مشيرة إلى أن فعاليات المهرجان ستكون صباحية ومسائية وعلى مدار الساعة.

منى عبد الوهاب: مهرجان العلمين يستهدف إرضاء كل الأذواق في دورته الثانية

وأكدت "عبد الوهاب" خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أن المهرجان سيشهد انطلاق الدورة الأولى من مهرجان نبتة الذي يقدم محتوى يهتم بالطفل حتى مرحلة المراهقة، ويقدم أنشطة تسعى لتطوير القدرات العقلية للطفل، تحت إشراف الفنان أحمد أمين.

الشركة المتحدة حريصة على دعم صناعة المسرح في مصر

وأشارت منى عبد الوهاب، أن الشركة المتحدة حريصة على دعم صناعة المسرح في مصر، وهناك تعاون مثمر مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في رعاية بعض الفعاليات في العلمين والرياض، لافتة إلى أن مصر طالما تميزت بالمسرح، والمسرحيات المصرية تجوب الوطن العربي.

وحول الدعم الذي يقدمه المهرجان للأشقاء في غزة، قالت منى عبد الوهاب.

وأوضحت منى عبد الوهاب، أن إدارة المهرجان تدرك فداحة الظرف الذي يشهده الأشقاء في فلسطين، ولن تدخر أي جهد في دعم أهل غزة، لافتة إلى أن مصر دعمت وتدعم الشعب الفلسطيني، وحريصة على حقوقه دائمًا.

مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين أعلن تفاصيل النسخة الثانية، التي تقام في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من كبار النجوم، على رأسهم الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب والقيصر كاظم الساهر، بالإضافة إلى سعاد ماسي وديانا حداد وتامر حسني وتامر عاشور وويجز وكايروكي.

ويستحدث المهرجان هذا العام أنشطة جديدة إلى جانب فعالياته الأساسية، منها انطلاق الدورة الأولى لمهرجان نبتة الخاص بمحتوى الطفل برئاسة الفنان أحمد أمين، وإضافة عروض مسرحية، بالتعاون مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي سترعى في مهرجان العلمين 4 مسرحيات و3 حفلات غنائية، وفي المقابل مهرجان العلمين سيرعي في الرياض مسرحيتين وحفلات غنائية.