الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" ترصد أولويات عمل الحكومة الجديدة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

تؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‎وسيشهد التغيير الوزاري الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

عرضت فضائية  "إكسترا نيوز" تقريرًا لها عن أولويات عمل الحكومة الجديدة، وجاءت فيما يلي: 

 

- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

- تعزيز ما تم إنجازه في ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية بين المواطنين.

- وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجال الصحة والتعليم.

- مواصلة جهود بناء مجتمع عادل متكاتف بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

- تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني وتطوير الخطاب الديني المعتدل.

- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق وتطوير شامل لكل القطاعات.

- التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية.

- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

- تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لتحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية.

- زيادة دور القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- إنجاز توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في شكل مشروعات قوانين وتشريعات تعرض على مجلس النواب.

اكسترا نيوز الحكومة الجديدة أولويات الحوار الوطنى التحديات

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