الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صداقة منذ 3 عقود.. أسباب تجاهل بايدن خلافاته مع نتنياهو والموافقة على مقابلته

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

كشف مسؤول في البيت الأبيض عن توقعاته بلقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من الشهر الحالي في العاصمة واشنطن، وهو الوقت الذي من المقرر أن يلقي فيه نتنياهو خطاب في الكونجرس.

كواليس لقاء بايدن ونتنياهو في البيت الأبيض بعد سلسلة أزمات ثنائية طويلة

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن وصول نتنياهو إلى واشنطن العاصمة يتزامن مع تزايد حدة الخلافات بينه وبين الإدارة الأمريكية بسبب إطالة أمد حرب غزة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "بايدن يعرف نتنياهو منذ ثلاثة عقود، ومن المرجح أن يلتقيا عندما يكون رئيس وزراء الاحتلال هنا على مدار ذلك الأسبوع".

وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى واشنطن في غضون 3 أسابيع لإلقاء خطاب أمام الكونجرس في 24 يوليو.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع بين نتنياهو وبايدن بعد، وتعد هذه أول رحلة لنتنياهو خارج إسرائيل منذ الحرب التي اشتعلت في 7 أكتوبر، وأول لقاء مباشر بينه وبين بايدن منذ أن زار الرئيس الأمريكي إسرائيل بعد الحرب بقرابة 10 أيام.

وسيتحدث نتنياهو أمام الكونجرس في منتصف حملة الانتخابات الرئاسية، في ظل تعرض بايدن لانتقادات شديدة بسبب أدائه خلال المناظرة الرئاسية في يونيو الماضي، ما دفع الكثيرون إلى المطالبة بانسحابه من السباق الرئاسي.

وينتقد بعض مستشاري بايدن بشدة نتنياهو، وقال العديد من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ إنهم يخططون لمقاطعة خطابه.

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مسئولون أمريكيون: نتنياهو قد يستغل خطابه المرتقب أمام الكونجرس لانتقاد بايدن

وكان نتنياهو وبايدن قد اكتفوا بالتحدث هاتفيًا منذ زيارة بايدن لإسرائيل في أكتوبر الماضي، حيث انتقد كلا الطرفين بعضهم البعض بشكل قاسي علنًا.

وفي الشهر الماضي، قال بايدن في مقابلة إن نتنياهو ربما يماطل في الحرب في محاولة للتشبث بالسلطة، وقال إنه من غير المؤكد ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب.

في الآونة الأخيرة، أثار نتنياهو إحباطًا شديدًا في واشنطن عندما ادعى علنًا أن إدارة بايدن "تحجب الأسلحة" في مقطع فيديو نُشر على منصة X، ليعود ويقول إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد مرارًا وتكرارًا أن الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه الاختناقات.

وقال المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين لنتنياهو ردا على ذلك إن تصريحاته كانت غير مثمرة والأهم من ذلك، غير صحيحة تماما، وأن المسؤولين الأمريكيين قدموا شرحا تفصيليا لمئات شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، في محاولة لدحض ادعاءات نتنياهو.

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