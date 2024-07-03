الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية علاج تورم القدمين بكل سهولة

تورم القدمين
تورم القدمين

يعد تورم القدمين من الأمراض الشائعة التي يصاب بها كثيرون، ويعاني أيضا أولئك الذين يقفون على أقدامهم طوال اليوم، والذين يعانون مع السمنة، وأيضا الحوامل فهم أكثر عرضة للإصابة بالتورم وفي كثير من الحالات، يمكن أن يكون تورم الكاحلين علامة على حالة صحية كامنة لذلك، من المهم طلب العلاج إذا لاحظت تورمًا.

وحسب موقع Hindustan times، ترصد الدستور كيفية علاج تورم القدمين بكل سهولة بالمنزل، وأبرز طرق الوقاية .

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التفاصيل الكاملة.. ما هو تورم الجلد وكيف يؤثر علينا؟

أسباب شائعة لتورم الكاحلين

الجهاز الليمفاوي مسؤول عن إدارة مستويات السوائل في الجسم عندما لا يتمكن من الاحتفاظ بالسوائل الزائدة بشكل صحيح (مثل بسبب حالة كامنة) فقد تعاني من الوذمة التي يمكن أن تسبب تورم كاحليك.

علاج تورم القدمين

1 - تقليل تناول الملح في نظامك الغذائي.
2 - رفع ساقيك فوق مستوى قلبك عند الاستلقاء لتصريف السوائل منها.
3 -  ممارسة تمارين الساق لتحسين الدورة الدموية.
4 - الوقوف من وقت لآخر عند السفر بالطائرة أو القطار.
5 - تجنب ارتداء ملابس ضيقة حول الفخذين والتي يمكن أن تقلل الدورة الدموية.
6 - ارتداء جوارب ضاغطة لتحسين الدورة الدموية.
7 - تدليك لمفاوي لزيادة تدفق الدم.

طرق الوقاية من تورم القدمين

هناك مجموعة من الطرق التي يمكنك استخدامها لمنع خطر الإصابة بتورم القدمين، إذا كنت تعاني بالفعل من تورم الكاحل، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر حدوث المضاعفات، تشمل ما يلي:

  • تناول نظام غذائي قليل الملح.
  • الحفاظ على الوزن المناسب.
  • تحريك جسمك أو المشاركة في النشاط البدني كل يوم.
  • البقاء على اتصال مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لإبلاغه بأعراضك وتلقي العلاج في أقرب وقت.
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